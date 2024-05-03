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Держпідприємство заплатило 12 мільйонів за фіктивний ремонт в окупованому Маріуполі, – ДБР

ДБР проводить обшуки

Виконувачу директора одного з держпідприємств Маріуполя повідомили про підозру. Він розтратив майже 12 млн грн на фіктивному ремонті в окупованому місті.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що 21 лютого 2022 року посадовець уклав договір для проведення робіт на держпідприємстві з приватною компанією. Але через повномасштабне вторгнення РФ на виконання робіт стало неможливим.

У ДБР не уточнюють назви підприємства, але, за даними Донецької обласної прокуратури, підозрюваний був в.о. директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт". В.о. директора виїхав з окупованого Маріуполя на підконтрольну територію, звідки особисто погодив перерахування 11,6 млн гривень на рахунки приватної компанії за ремонт.

Правоохоронці провели у посадовця обшук, під час якого вилучили готівку та документи.

Йому повідомили про підозру у вчиненні розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Маріуполь (260) розтрата (72) ДБР (493)


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