"Укрзалізниця" встановила рекорд з експортних перевезень за час війни

Упродовж січня-квітня "Укрзалізниця" перевезла в експортному сполученні 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року. Це рекордний показник за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У 2024 році серед наших пріоритетів – нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Зазначається, що серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:

зерно – 12,9 млн тонн;

залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;

чорні метали – 1,6 млн тонн;

мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Раніше "Укрзалізниця" повідомили про збільшення пасажирських перевезень. Так, за чотири місяці року поїздами проїхали 8,43 млн пасажирів, що на чверть більше, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, у квітні Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.