Підприємство Міноборони змінить підхід до закупівлі харчів для ЗСУ після невдалих тендерів

Закупівельна організація Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" (ДОТ) – вирішила змінити підходи до закупівлі продуктів для Збройних Сил України.

Про це повідомив гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов.

"Цього тижня ми плануємо оголосити закупівлі харчування на друге півріччя 2024 року. Ми провели ринкові консультації, зібрали зворотний зв'язок та верифікували ті підходи, які планується запровадити на наступний закупівельний період", – розповів він.

Які зміняться закупівлі харчів для ЗСУ?

Зменшення відсотка, на який може знижуватись ціна на позиції з каталогу продуктів харчування.

За словами Жумаділова, за умов обмеження кількості лотів це заохочуватиме постачальників конкурувати не стільки ціною, скільки дисципліною в постачанні: передачею на отримувачів товарів своєчасно, у повному обсязі, належної якості.

Він пояснив, що раніше державним замовником встановлювалась максимально допустима ціна на продуктовий набір, на кожний окремий товар, а також максимальне зниження в ціні від граничної. Останнє значення коливалось у межах 50-70%. Допустимість такого значного відхилення дозволяло демпінг у торгах, а за умови суворіших ніж раніше вимог до якості продуктів харчування та її контролю по суті такий демпінг у майбутньому означатиме неможливість належного виконання договору.

Постачання харчів планується розбити на три категорії, 15 лотів в сумі.

Лоти будуть згруповані в три процедури: великі обсяги, середні та малі. Будуть встановлені обмеження щодо кількості лотів "в одні руки" в межах кожної з процедур.

"Вимоги до постачальників відрізнятимуться – від найбільш високого бар'єру, зокрема, в частині матеріально-технічного забезпечення для учасників процедури, де торгуватимуться великі обсяги, до найменшого для процедури з малими обсягами відповідно", – пояснив Жумаділов.

За його словами, такий диференційований підхід дозволить переконатися, що постачання для ЗСУ виконуватимуть спроможні компанії із досвідом, а також давати можливості для інших учасників ринку.

Зміна каталогу продуктів харчування.

З каталогу приберуть позиції, які ніколи не замовляються, або замовляються вкрай рідко. Натомість будуть додані нові позиції, такі як спеції.

"Замовлення продуктів для комплектів харчування відбувається з розрахунку добовидачі. Відповідно, якщо замовляється щось екзотичне, це суттєво обмежує можливості замовлення м'яса, молочки чи будь-яких інших продуктів. Зменшивши кількість позицій в каталозі, ми зможемо зосередитися на тому, що дійсно потрібно, тим самим підвищивши якість харчування", – зазначив очільник ДОТ.

Будуть запроваджені зміни в договори щодо вимог до операційної спроможності постачальників.

Перед розміщенням замовлень на того чи іншого постачальника ДОТ матиме право проводити аудит постачальника на предмет його готовності такі замовлення виконати.

Цифровізація процесів взаємодії.

"Подача заявок через інформаційну систему було першим кроком у розбудові цифрової інфраструктури. Маємо забезпечити керованість, швидкість та доступність для учасників всього процесу забезпечення харчування: від заявок та замовлень на постачальників і до підписання бухгалтерської документації", – сказав Жумаділов.

Хто зірвав попередні тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.

Згодом виявилося, що частина з компаній, з якими держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало угоди на постачання продуктів для ЗСУ після провалу тендерів на Prozorro, не виконали свої контрактні зобов’язання.