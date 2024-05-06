Україна увійшла в ТОП-5 основних експортерів замороженої малини в США

За підсумками останніх 12 місяців Україна увійшла в топ-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши всіх неамериканських постачальників, крім Сербії.

З квітня 2023 року по березень 2024 року включно Україна експортувала на ринок США 265 тонн замороженої малини, йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Попри те, що це був порівняно невеликий обсяг, наприкінці 2023 року стався докорінний перелом від поодиноких пробних поставок до системного експорту партіями по 2-3 морських контейнери на місяць, вказують аналітики проєкту.

"Ще 10 років тому Україна взагалі практично не експортувала заморожену малину, на світовому ринку безроздільно панували США і Сербія. Лише у 2018-2019 роках, тобто лише близько п'яти років тому, Україна почала чинити якийсь вплив на світовий ринок малини, а вже сьогодні вона має реальні шанси претендувати на світове лідерство в цьому бізнесі", – заявив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

При цьому він зазначив, що триваюча збройна агресія Росії проти України може чинити негативний вплив на темпи розвитку цього сектору, однак у 2024 році Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де площі під малиною не скоротилися, а потужності з переробки малини навіть збільшилися.

Аграрний експорт України

Як повідомлялося, за перші три місяці 2024 року експорт Україною агропродовольчої продукції склав близько $6,5 млрд, що на 4% менше, ніж у першому кварталі минулого року.

Зокрема, виручка від експорту плодів, ягід і горіхів збільшилась на 47% – до $87 млн. На початку 2024 року найбільші доходи профільним експортерам приносять волоські горіхи ($38 млн), заморожені ягоди і фрукти ($29 млн), яблука та груші ($11 млн).