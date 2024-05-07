Instagram додав можливість публікувати "секретний" контент

Соціальна мережа Instagram оголосила про запуск нових функцій для Stories. Зокрема, нова опція "Показати" дозволяє публікувати приховані історії, доступні лише за умови надсилання особистого повідомлення.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Як повідомляється, завдяки новій функції користувачі можуть публікувати розмиті історії, що розкриваються лише після отримання особистого повідомлення від підписника.

Також Instagran представила інші фунції, серед яких:

стікер "Додати свою музику" дозволяє користувачам ділитися улюбленою піснею та заохочувати інших робити те ж саме;

функція "Рамки" перетворює фотографії на віртуальні полароїди;

"Рамки" функція "Вирізки" дозволяє перетворювати частини відео або фотографій на власні стікери.

Instagram також оновив алгоритм рекомендацій контенту. Як зазначається, подібні зміни спрямовані на зменшення крадіжок контенту на платформі, підтримку оригінального контенту та збільшення охоплення для невеликих акаунтів.

Наприкінці березня повідомлялося, що компанія Meta оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер зможуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції.