Рух протокою Босфор перекрили. На мілину сіло судно з України

Рух суден протокою Босфор було припинено в обох напрямках через посадку на мілину вантажного судна, яке слідувало з України до Єгипту.

Про це пише CNN Turk із посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.

Зазначається, що 229-метрове судно ALEXIS через несправність обладнання сіло на мілину поблизу стамбульського хвилеріза Хайдарпаша.

Для порятунку корабля направили рятувальні команди.



"Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, створений Військово-морськими силами України новий морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн тонн вантажів, зокрема 26 млн тонн зерна.

Водночас у квітні Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.