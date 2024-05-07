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Новини
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Рух протокою Босфор перекрили. На мілину сіло судно з України

босфор,зерновоз

Рух суден протокою Босфор було припинено в обох напрямках через посадку на мілину вантажного судна, яке слідувало з України до Єгипту.

Про це пише CNN Turk із посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.

Зазначається, що 229-метрове судно ALEXIS через несправність обладнання сіло на мілину поблизу стамбульського хвилеріза Хайдарпаша.

Для порятунку корабля направили рятувальні команди.

"Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, створений Військово-морськими силами України новий морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн тонн вантажів, зокрема 26 млн тонн зерна.

Водночас у квітні Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.

Автор: 

Туреччина (1114) судноплавство (107) Босфор (8)


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Ніяке це не "судно з України". Флаг ліберійський, овнер (хазяїн судна) - грецька компанія.

Судно зачепило мілину хвилерізу на самому виході з Босфору.
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07.05.2024 10:53 Відповісти
Але ж CNN Turks потрібно негативну новину ассоціювати з Україною для чогось...тому це не "грецьке судно", а "судно з України".
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07.05.2024 11:49 Відповісти
дуже просто...треба щоб турки займались розподілом зерна..чи інша якась схема міжнародної мафії
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07.05.2024 12:04 Відповісти
Більше того ~ відповідальність за проходження проливу виключно на турецькому лоцмані…
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07.05.2024 20:21 Відповісти
А що там місцевих лоцманів через протоку не беруть?
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07.05.2024 13:16 Відповісти
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07.05.2024 20:22 Відповісти
Щоб зайти в протоку, судно було справне, а вже на виході - зламалось.
Що там за протока така, що 229-метровий суховантаж виходить з ладу ?
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07.05.2024 17:14 Відповісти

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