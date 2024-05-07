ДБР виявило незаконні вирубки лісу у трьох областях на майже 15 мільйонів

Фахівці Державного бюро розслідувань викрили схеми незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях на загальну суму у 15 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру майстру лісу Таранівського лісництва філії "Зміївське лісове господарство", який допустив незаконні порубки лісу на ввірених йому ділянках.

Минулого року на території лісництва проводилися санітарні рубки дерев.

"Через недбалість посадовця було незаконно зрубано приблизно 200 дерев. Завдані збитки державі оцінюються у 2,6 млн грн. Майстер лісу не тільки допустив незаконні рубки, а й ще не забезпечив охорону деревини, через що її безперешкодно вивезли з території лісництва", – додали в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо арешту майна підозрюваного для відшкодування збитків. Йому загрожує 5 років в'язниці.

Водночас у Хмельницькій області викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала дерева. До її складу входило близько десяти людей, серед яких керівник відділу одного із правоохоронних органів Шепетівського району, його брат, двоє чинних та один колишній працівник комунального підприємства, що займається лісозаготівлею.

Із початку 2024 року вони незаконно вирубували деревину для подальшого продажу, а правоохоронець забезпечував їм прикриття. Здебільшого вирубувалися дуби, зокрема й столітні.

За попередніми даними, знищено понад пів сотні цінних дерев, що завдало збитків на 1,3 млн грн.

При цьому на Закарпатті колишні головний лісничий та інженер держпідприємства "Хустське лісове дослідне господарство" допустили незаконні рубки на понад 10,5 млн грн.

Зазначається, що щороку у господарстві визначають ділянки, на яких проводитимуть санітарні рубки дерев.

Водночас інженер-керівник "недбало поставився до своїх обов’язків, неналежно оглянув ділянки і неправильно відвів території під санітарні рубки". Головний лісничий, який мав перевірити правильність відведених ділянок, цього не зробив.

Тож через недбалість посадовців були проведені незаконні рубки на кількох ділянках Монастирецького лісництва.

Як повідомлялося, у квітні Державне бюро розслідувань викрило керівництво лісгоспу на Прикарпатті, яке незаконно рубало ліс на заповідній території. Збитки становлять 250 млн грн.