Україна вже до літа може отримати перші надходження від заморожених російських активів

У разі швидкої згоди Євросоюзом навколо пропозицій Єврокомісії щодо використання надходжень від заморожених активів центробанку РФ, Україна зможе отримати перші кошти з цих надходжень вже до літа.

Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає Укрінформ.

Журналіст попросив Віганда прокоментувати слова канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо готовності 90% країн-членів ЄС погодити використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів для військової підтримки України.

На це речник Єврокомісії підкреслив, що надходження від заморожених росактивів спрямовуватимуть на підтримку України.

"Нова пропозиція передбачає, що ці надходження будуть використовуватися, щоб підтримати Україну з негайною увагою на фінансування закупівель військового обладнання та – в середньостроковій та тривалій перспективі – для відновлення та відбудови. Ця пропозиція наразі обговорюється. Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа", – сказав Крістіан Віганд.

Використання заморожених активів РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.