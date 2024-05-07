Італійська UniCredit збільшила свої заробітки в Росії вдвічі

Чистий прибуток російського бізнесу італійської банківської групи UniCredit у першому кварталі 2024 року становив 213 млн євро.

Це удвічі більше, ніж у першому кварталі 2023 року, свідчать дані звітності групи.

До російського бізнесу італійська група UniCredit відносить місцевий "Юнікредит Банк", юрособи, а також транскордонні ризики, зареєстровані в UniCredit.

Як повідомлялося, російський "Юнікредит Банк" за підсумками 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі 665 млн євро, хоча 2022 рік підконтрольний італійській групі UniCredit російський банк завершив зі збитком у розмірі 220 млн євро.

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За даними Reuters, Європейський центральний банк планує наказати італійській фінансовій групі UniCredit скоротити свою присутність у Росії.

За словами співрозмовників агентства, вимоги до другого за величиною європейського банку в Росії будуть схожі на ті, які ЄЦБ висуває до австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI).

Зокрема, ЄЦБ має намір надіслати UniCredit юридично обов’язковий наказ, що означатиме новий рівень тиску для скорочення бізнесу італійського банку в Росії. Це передостанній крок перед тим, як ЄЦБ зможе накладати жорсткі санкції, наприклад штрафи.