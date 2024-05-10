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Новини
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Попит українців на землю та нерухомість зріс із початку року у 1,5 раза

земля

За перший квартал 2024 року українці оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки, що на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Водночас відчужень іншої нерухомості побільшало на 55%, але їх все ще менше, ніж у 2021 році.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін’юста, передає Опендатабот.

"У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді, у 2021 році, було оформлено понад 136 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки.

Водночас відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора рази. Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

Утім, це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної: тоді для відчуження землі було використано трохи більше 216 тисяч бланків.

Як уточнили аналітики, на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Як повідомлялося, після відкриття ринку землі для юридичних осіб бізнес продав понад 1000 гектарів землі

Автор: 

земля (862) нерухомість (540) нотаріус (29)


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Хтось посилено вкладає гроші в земельні ресурси...
Цікаво- а хто то зараз може робити..?)
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10.05.2024 09:52 Відповісти
Ну ті хто бабло стриже на війні , мобілізації . Той хто знає шлях через кордон .

Одеський тцкашник той дурило засвітив свою Іспанію 😀
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10.05.2024 10:04 Відповісти
Чоловіки на дітей та дружин переоформляють - ось і весь секрет
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10.05.2024 13:00 Відповісти
Кацапська скотина Фьодоров разом з єрмаком вже хакнув опендабот мінюста.
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10.05.2024 09:59 Відповісти
про 1000 гектар - брехня від зешобли.а так взагалі думаю що мужики на жінок перекидають майно.
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10.05.2024 10:48 Відповісти
Все просто - чоловіки 18-60 років почали переписувати своє майно на родичів.
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10.05.2024 11:34 Відповісти
Наврядчи, там не просто переписування, а й рух відповідних грошей по рахунках.
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10.05.2024 13:54 Відповісти
Хтось землею та нерухомістю буде затарюватись, сподіваючись, що без земельне населення буде її захищати ціною власного життя))) перечекати і жити далі, як і раніше))) просто стільки людей тут після війни мабудь і не треба...
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10.05.2024 11:43 Відповісти

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