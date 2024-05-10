Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн

Створений Військово-морськими силами України морський коридор за майже дев’ять місяців роботи забезпечив експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що з серпня 2023 року майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів.

"Переважно це продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків. Україна попри все залишається топекспортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки", – йдеться у повідомленні. Зокрема, 38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв.

Наразі на підході до портів ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів.

Що відбувається з українським експортом?

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року обсяги експорту українських товарів склали майже 100 млн тонн, що на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% – до $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття.

Обсяги експорту товарів почали зростати з осені минулого року завдяки роботі нового коридору до портів Великої Одеси під охороною ЗСУ. Зокрема, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.

Водночас у квітні 2024 року Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.