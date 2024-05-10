Інфляція сповільнилася у квітні до 0,2%. Що подешевшало найбільше?

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року сповільнилося до 0,2%, порівняно із 0,5% у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні, порівняно із квітнем 2023 року, інфляція залишилася на рівні 3,2%, як і у березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат). Це найнижчий рівень з листопада 2020 року.

За даними Держстату, з початку року ціни зросли на 1,4%.

Базова інфляція у квітні, порівняно з березнем, уповільнилась до 0,7%, з початку року вона становила 2,5%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні знизилися на 0,3%.

Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко. Водночас на 1,2–0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у квітні підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,9%, у т.ч. взуття – на 1,3%, одяг – на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%, свідчать дані Держстату.

Водночас ціни на транспорт зросли на 2,1% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,7%.

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Як повідомлялося, за підрахунками Держстату, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року прискорилося до 0,5%, порівняно із 0,3% у лютому. Водночас у річному обчисленні, порівняно із березнем 2023 року, інфляція сповільнилася до 3,2%, це найнижчий рівень з листопада 2020 року.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Національний банк прогнозує, що інфляція пришвидшиться у 2024 році до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.