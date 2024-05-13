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Новини
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У Києві оголосили тендер на добудову метро на Виноградар на майже 14 мільярдів

метро,виноградар

КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За результатами державної експертизи та на підставі експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13,95 млрд грн грн. Зазначається, що прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року.

Як додали у "Київському метрополітені", наразі на об’єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

Також частково влаштовані огороджувальні конструкції, монолітне та залізобетонне кріплення котловану металоконструкціями, споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

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Як повідомлялося, у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру у спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Автор: 

Київ (4678) Метрополітен (611) будівництво (2223)


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Топ коментарі
+10
Кончені мудаки! Країна воює і несе колосальні матеріальні втрати. Метро на Винорградар ЗСУ не потрібно.
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13.05.2024 12:53
+8
? (Без слів)
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13.05.2024 12:22
+7
на часі !!

може підземні цехи для "Артьома" подовбаного кацапськими ракетами та обгорілого краще збудувати ?

із ЗЄльонським ми пабедім !!!
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13.05.2024 12:27
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а куди ж київським хабарникам? на завод іти, чи що???
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13.05.2024 12:21 Відповісти
А де Кличка закопати? Напочатку, чи наприкінці тунелю?
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13.05.2024 12:53 Відповісти
себе з початку відкопай, а потім на ринг його покличеш.
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13.05.2024 13:17 Відповісти
Забудь, що колись він був боксером, він вже давно у новому амплуа, тепер він посібник та кришувальник будівельного свавілля!
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13.05.2024 15:10 Відповісти
а бездоказове звинувачення- це наклеп чи не підтверджена правда?
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13.05.2024 15:14 Відповісти
? (Без слів)
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13.05.2024 12:22 Відповісти
10 хвилин тому я давав відповідь Бутусову на заклик мерів всіх міст допомогти Харкову.
у мерів, замів, тих хто на тендерах і у всього їх оточення, війни нема!!
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13.05.2024 13:05 Відповісти
на часі !!

може підземні цехи для "Артьома" подовбаного кацапськими ракетами та обгорілого краще збудувати ?

із ЗЄльонським ми пабедім !!!
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13.05.2024 12:27 Відповісти
Ну вот...еще один пир во время чумы.Это ж так сейчас важно-метро достроить..Пздц
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13.05.2024 12:28 Відповісти
Тендер виграє черговий родич Коляна Котлети.
Міст через Дніпро вже є. Тепер буде і метро на Виноградар.
А ви воюйте, не відволікайтеся...
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13.05.2024 12:46 Відповісти
Кончені мудаки! Країна воює і несе колосальні матеріальні втрати. Метро на Винорградар ЗСУ не потрібно.
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13.05.2024 12:53 Відповісти
Не зараз, мать вашу.
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13.05.2024 12:54 Відповісти
Це вже просто якийсь п@3дець, інших слів просто немає.
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13.05.2024 12:56 Відповісти
цікава ситуація на будівництво підземного заводу для виробництва ракет.... можливості немає... а метро є...
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13.05.2024 12:59 Відповісти
Який пи*ць, дивишся тут і там збирають крихти на дрони і реб, не можуть налагодити нормальне виробництво за нормальними цінами, а тут давайте метро будувати, бо комусь треба годуватися. А ти з голим задом нічим не забезпечений іди як лох відволікай російські дрони і каби, поки здоров'я вистачить.
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13.05.2024 13:00 Відповісти
Какое в жопу метро в военное время. Хаймарсы и ракеты к Patriot Надо купить! Одежду и еду для армии
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13.05.2024 13:02 Відповісти
Це по якому колу вже добудову метро розікрали? Метро на Виноградар, обіцяли завершити ще в осени 2021 року, потім написали, що гроші на будівництво вкрали, завершення затримується, спочатку на 2022, потім на 2023 рік, про повернення вкрадених коштів щось не чутно, потім продовжили імітацію будівництва, насьогодні вже вкрав Коля-катлєта, тепер давайте ще один тендер... А вкрадене, численні правоохороні органи, повертати взагалі збираються, чи вже все поділено?
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13.05.2024 13:06 Відповісти
Віталіка, цей символ будівельного свавілля, пора гнати сцяними тряпками!
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13.05.2024 13:07 Відповісти
саме так, основне, зебіла підЄрмачного у володарі скумбрій не переводити.
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13.05.2024 13:20 Відповісти
Бенкет під час чуми! Вони реально чи ідіоти, чи вороги...
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13.05.2024 13:09 Відповісти
А тендер на добудову покинутих житлових комплексів Войцеховським?
Замість тендеру, під виглядом добудови Віталік завів на недобудовані ЖК рейдерів, які замість добудови роздерибанили вільні площі, а на потерпілих влаштували кооперативний бізнес, який працює під прикриттям КМДА, та поліції, до війни ним опікувався Антон Генращенко, зараз від нього тиша, але організатори кооперативів так само продовжують тероризувати людей та збір коштів по другому колу без гарантії отримання права власності на квартири, за 7 років кооперативи жоден ЖК не здали в експлуатацію
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13.05.2024 13:20 Відповісти
А що з попередніми виділенними коштами сталося? На будівництво цього метро ВЖЕ було виділено майже 100% необхідних коштів. За ці гроші мала б з гідно контракту вже бути побудована на 100% станція, але там навіть не починалось ще нічого! Просто вкрали гроші, так, Кличко?
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13.05.2024 13:42 Відповісти
Повний КВАРТАЛ! У суміші з Дизель-шоу!

Перемога кажеш , Військовий Вождь ... ну-ну?
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13.05.2024 13:45 Відповісти
Шо, апять?Це ж було вже?
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13.05.2024 13:52 Відповісти
Та ніт. Будівництво і тендер - то геть ріжні речи. Тендер-то розробка документації, за яку платять.
Опісля будівництво можна відтермінувати на невизначений термін.
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13.05.2024 13:58 Відповісти
Документація??? Це метро вже будують багато років, по плану мали завершити будівництво у 2021, а тепер вирішили документації розробити??
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13.05.2024 14:28 Відповісти
Що ви курите, Написано ж, тендер на продовження робіт,
навіщо потрібна документація якщо не будуть будувати
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13.05.2024 14:51 Відповісти
Там Бутусов закликає терміново допомогти донатами бригадам які захищають Харків . Мабуть скину зараз трохи , з пенсії .
Бо бачу - мерам міст і чинушам не до цього зараз . Їм метро треба будувати . Дороги та ін ..
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13.05.2024 14:24 Відповісти
Если 15 млрд. пустить на фотрикацию то тысяч 10 или больше останутся в живых. Это может быть критично при ограниченных людских ресурсах. Все для фронта, разбазаривание ресурсами очень опасно. У метро строителей есть огромный опыт. Например хамасовцы учились на метрострое в Москве. Асланян озвучивал. Тоннели у них очень крутые. 1000 км. Наверное.
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13.05.2024 14:27 Відповісти
100 !
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13.05.2024 14:52 Відповісти
це вже начасі? віійна закінчилась і можна велике крадівництво відкривати? Кияни, як прийде рюське, то вам метро буде зась.
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13.05.2024 14:59 Відповісти
За 10 років Клічка (Етінзона) в мерах не збудовано жодної станції метро і жодного моста, а ле на будівництві розкрадено гігантські суми які можна порібнювати з бюджетом цілих регіонів України. Кличко злодій. І, ****, цьому жиду все мало, мало і мало...
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13.05.2024 18:31 Відповісти
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13.05.2024 15:06 Відповісти
То надзвичайно вчасна річ, продовжуйте в тому дусі і через рік на цьому метро будуть вже кататися москалі.
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13.05.2024 15:49 Відповісти
по гривні збираємо на дрони, на солярку, ремонтуємо авто військовим безкоштовно, забирають працівників служити що нема кому працювати і от думаю що ще може статись і ось вам. Метро *****
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13.05.2024 17:33 Відповісти
це 1300000 дронів ударних
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13.05.2024 17:34 Відповісти
На дорогах стільки не вкрадеш. А по-друге, вони настільки тупі мародери, що у них фантазії вистачає лише на клумби і дороги.
Їм пох... на країну і українців з високої Говерли (скільки їх помре і що залишиться від цієї країни, а головне, хто лишиться жити в такій країні)
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13.05.2024 21:02 Відповісти
Влада, як завжди, готується до зустрічі орків новими дорогами, квітами на клумбах і метро.
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13.05.2024 20:59 Відповісти

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