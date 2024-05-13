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Новини
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Нацполіція ініціюватиме додаткові обмеження для системних порушників правил дорожнього руху

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Патрульна поліція пропонує встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", – сказав Білошицький.

Скільки порушень допустимо

За його словами, Патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до правил ПДР за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, яка обмежить кількість можливих порушень до трьох на рік.

"Пропонується введення відповідальності за порушення ПДР тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень. Це питання потребує обговорення, оцінки й ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею", – додав Білошицький.

ДТП в Україні

Він навів дані Патрульної поліції, згідно з якими за чотири місяці цьогоріч сталося 6 475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Також було травмовано 8 155 осіб, що на 8% більше, ніж торішні показники.

Близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, і з оглядну на це сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.

"Попри важкі умови для держави та організаційно-процедурні проблеми на даний момент майже повністю відновлено систему автоматичної фіксації до рівня до повномасштабної війни. Зараз працює 260 камер автоматичної фіксації (до повномасштабної війни було 270). І лише за чотири місяці цього року зафіксовано і винесено 1 млн 376 тисяч 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі", – зауважив Білошицький.

Згідно зі статистикою Патрульної поліції, найбільше ДТП із загиблими і травмованими зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській і Київській областях. Понад 30% ДТП стається у вівторок і п’ятницю і припадає на час із 17:00 до 19:00.

Серед причин: перевищення швидкості (42%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів (8%), недотримання дистанції (5%), керування автомобілем у стані сп'яніння (близько 5%).

Раніше повідомлялося, що за два місяці цього року в Україні трапилося 2 829 дорожньо-транспортних пригод, що на 6% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Автор: 

ПДР (114) водії (69) патрульна поліція (23)


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Топ коментарі
+7
20-25-30 порушень робить любий патрульний екіпаж за тиждень, а може й за день.
і все це без службової потреби бо....
не несуть ніякої відповідальності за порушення пдр!
в %му відношенні, мусара роблять більше дтп ніж професійні водії.
тож висновок.
закон для народу, права владі
пдр та штрафи для народу а право каарати тим хто найбільше порушує пдр
тобто мусарам...
народ воює а влада та мусара, ні...
все по чесному...
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13.05.2024 16:06
+3
і ще!!!
а нацполіція не хоче ввести відповідальність за порушення законів, конституції, постанов та пдр своїх співробітників???
прямо таку як у водіїв та громадян.
порушив, тут же штраф,
за злочин, нари,
без внутрішніх розслідувань...
без заяв громадян...
порушив-відповів
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13.05.2024 16:09
+2
Виписуйте штрафи ,як у всіх цивілізованих країнах , та поповнюйте бюджет. Не треба знову вигадувати велосипед .
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13.05.2024 16:16
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Колись за серйозне порушення робили дирку в ''правах''-три дирки і права відбирали. Пора таку систему знову запровадити.
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13.05.2024 15:56 Відповісти
Колись не було БМВ! Чорним "Волгам" "дирки" не загрожували як і тепер не загрожують їх "аналогам"!
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13.05.2024 16:03 Відповісти
Дірку робили в талоні, а не в водійському посвідченні.
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13.05.2024 16:11 Відповісти
Совковим дрочерам теж дірки потрібно робити. Від них одні проблеми
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13.05.2024 16:16 Відповісти
Це все робиться з єдиною метою-- після другого попередження поліціянти потрапляють на Клондайк!
Чи ви й справді подумали, що в зеленої сволоти голова болить за якихось там українців --- жертв ДТП???
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13.05.2024 17:40 Відповісти
20-25-30 порушень робить любий патрульний екіпаж за тиждень, а може й за день.
і все це без службової потреби бо....
не несуть ніякої відповідальності за порушення пдр!
в %му відношенні, мусара роблять більше дтп ніж професійні водії.
тож висновок.
закон для народу, права владі
пдр та штрафи для народу а право каарати тим хто найбільше порушує пдр
тобто мусарам...
народ воює а влада та мусара, ні...
все по чесному...
показати весь коментар
13.05.2024 16:06 Відповісти
і ще!!!
а нацполіція не хоче ввести відповідальність за порушення законів, конституції, постанов та пдр своїх співробітників???
прямо таку як у водіїв та громадян.
порушив, тут же штраф,
за злочин, нари,
без внутрішніх розслідувань...
без заяв громадян...
порушив-відповів
показати весь коментар
13.05.2024 16:09 Відповісти
Коли ця ганебна установа почне притягувати своїх ухилянтів до відповідповідальності? Перші порушники ПДД це є патрульна поліція, сама ганебна і паскудне угруповання в державі. Коли поліція перестане вчиняти злочини? Порушувати Конституцію. Всей непотріб зосереджено саме поліції.
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13.05.2024 16:13 Відповісти
забронтованим мусорам нема чим зайнятись…

про фронт воно не думає !!!
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13.05.2024 16:14 Відповісти
Виписуйте штрафи ,як у всіх цивілізованих країнах , та поповнюйте бюджет. Не треба знову вигадувати велосипед .
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13.05.2024 16:16 Відповісти
Ініціатори куєві, як там трухін поживає??
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13.05.2024 16:19 Відповісти
Можно просто повысить тарифы тем кто нарушает. Причем тут все остальные
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13.05.2024 17:17 Відповісти
Яка нахрінь патрульна поліція? Вона існує?

Щось іі відстутність постіно чути у Дніпрі з 23:00 до 02;00, де на набережній проводяться перегони з знятими глушняками! Ці дебіли терорізують місто, а патрульна ховається.
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13.05.2024 17:36 Відповісти
Совкові дибіли: то може не карати треба, а заробігати?
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13.05.2024 22:31 Відповісти

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