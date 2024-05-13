Нацполіція ініціюватиме додаткові обмеження для системних порушників правил дорожнього руху

Патрульна поліція пропонує встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", – сказав Білошицький.

Скільки порушень допустимо

За його словами, Патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до правил ПДР за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, яка обмежить кількість можливих порушень до трьох на рік.

"Пропонується введення відповідальності за порушення ПДР тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень. Це питання потребує обговорення, оцінки й ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею", – додав Білошицький.

ДТП в Україні

Він навів дані Патрульної поліції, згідно з якими за чотири місяці цьогоріч сталося 6 475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Також було травмовано 8 155 осіб, що на 8% більше, ніж торішні показники.

Близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, і з оглядну на це сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.

"Попри важкі умови для держави та організаційно-процедурні проблеми на даний момент майже повністю відновлено систему автоматичної фіксації до рівня до повномасштабної війни. Зараз працює 260 камер автоматичної фіксації (до повномасштабної війни було 270). І лише за чотири місяці цього року зафіксовано і винесено 1 млн 376 тисяч 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі", – зауважив Білошицький.

Згідно зі статистикою Патрульної поліції, найбільше ДТП із загиблими і травмованими зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській і Київській областях. Понад 30% ДТП стається у вівторок і п’ятницю і припадає на час із 17:00 до 19:00.

Серед причин: перевищення швидкості (42%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів (8%), недотримання дистанції (5%), керування автомобілем у стані сп'яніння (близько 5%).

Раніше повідомлялося, що за два місяці цього року в Україні трапилося 2 829 дорожньо-транспортних пригод, що на 6% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.