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Новини
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США підвищать мита на імпорт товарів із Китаю вартістю $18 мільярдів

китай,сша

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

Найсуттєвіше – в чотири рази – зростуть мита на ввезення до США китайських електромобілів. Вони збільшаться до 100% з нинішніх 25% у 2024 році.

Мита для китайських напівпровідникових компонентів із 2025 року буде піднято до 50% із 25%.

США збільшать мита на ввезення з Китаю літій-іонних акумуляторів для електромобілів у 2024 році до 25% з 7,5%, водночас для літій-іонних батарей, призначених для інших цілей, тарифи буде піднято аналогічним чином у 2026 році.

Мита для природного графіту буде підвищено з нуля до 25% 2026 року, для низки інших видів мінеральної сировини – вже цього року, для сонячних елементів (модульних чи ні) – з 25% до 50% цього року.

Також передбачається збільшення мит для причальних контейнерних кранів і деяких видів медичних виробів, включно із засобами індивідуального захисту.

Мита на поставки до США сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю буде підвищено з нинішніх 0-7,5% до 25% у поточному році.

Як зазначається, усі ці заходи гарантуватимуть, що інвестиції у створення робочих місць, зроблені адміністрацією Байдена, не будуть підірвані напливом несправедливо дешевих китайських товарів з Китаю.

Відносини між США та Китаєм 

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.

Автор: 

Китай (2124) мито (792) США (4871)


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Якою буде відповідь "кєтайскіх таваріщєй праклятим імпєріалістам"?
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14.05.2024 21:10 Відповісти
Заявлена мета - обмежити приплив китайських товарів, ціни на які, на думку США, занижені через китайські субсидії власним виробникам та втручання Комуністичної партії в економіку.

Китай продовжує працювати за старою схемою: рости за рахунок інших. Вони інвестують у виробництво, незважаючи на надлишкові потужності, і наповнюють світові ринки товарами, ціни на які занижені лише через недобросовісну конкуренцію.
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14.05.2024 21:36 Відповісти
Той факт, що Байден підвищив тарифи на електромобілі до 100%, підтверджує версію про те, що цей захід стосується не стільки торговельної політики, скільки внутрішньої. Tариф не змінює ландшафт для китайського автопрому, але допоможе Байдену конкурувати за голоси в індустріальних штатах, які найбільше постраждали від торговельних перекосiв з Китаєм.
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14.05.2024 22:12 Відповісти
Нові мита покликані обмежити демпінг китайських товарів і підтримати американського виробника в конкуренції за лідерство в нових «чистих» технологіях. Але Америка не в змозі виробляти все сама, а без китайських батарей і простих чіпів «зелена» перебудова американської економіки забуксує. A це флагманський проєкт Байдена вартістю 1 трильйон доларів.
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14.05.2024 22:15 Відповісти
Накінець то китайських терористів почали вябувати
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14.05.2024 21:51 Відповісти
Тарифи Байдена - ніщо в порівнянні з тими, які обіцяв Трамп.

Він погрожує запровадити 60% імпортний тариф на весь китайський імпорт, якщо виграє вибори та повернеться до Білого дому в січні 2025 року. А заодно почати торговельну війну з союзниками і ввести 10% мито на все, що вони продають США.
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14.05.2024 22:07 Відповісти

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