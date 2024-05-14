США підвищать мита на імпорт товарів із Китаю вартістю $18 мільярдів

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

Найсуттєвіше – в чотири рази – зростуть мита на ввезення до США китайських електромобілів. Вони збільшаться до 100% з нинішніх 25% у 2024 році.

Мита для китайських напівпровідникових компонентів із 2025 року буде піднято до 50% із 25%.

США збільшать мита на ввезення з Китаю літій-іонних акумуляторів для електромобілів у 2024 році до 25% з 7,5%, водночас для літій-іонних батарей, призначених для інших цілей, тарифи буде піднято аналогічним чином у 2026 році.

Мита для природного графіту буде підвищено з нуля до 25% 2026 року, для низки інших видів мінеральної сировини – вже цього року, для сонячних елементів (модульних чи ні) – з 25% до 50% цього року.

Також передбачається збільшення мит для причальних контейнерних кранів і деяких видів медичних виробів, включно із засобами індивідуального захисту.

Мита на поставки до США сталевої та алюмінієвої продукції з Китаю буде підвищено з нинішніх 0-7,5% до 25% у поточному році.

Як зазначається, усі ці заходи гарантуватимуть, що інвестиції у створення робочих місць, зроблені адміністрацією Байдена, не будуть підірвані напливом несправедливо дешевих китайських товарів з Китаю.

Відносини між США та Китаєм

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.