"Оператор тилу" Міноборони оголосив тендери на харчі для військових на 22 мільярди

Закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу" оголосила в Prozorro закупівлі харчування для ЗСУ на друге півріччя 2024 року.

Загальна очікувана сума закупівель становить 22,1 млрд грн, її розбили на 20 лотів, повідомляє пресслужба Міноборони.

Заявки від потенційних постачальників прийматимуть лише тиждень – до 22 травня.

Закупівлі відбуватимуться комплектами за оновленим каталогом продуктів харчування. Окремо будуть закуповувати воду та хліб.

Крім цього, "Державний оператор тилу" змінив умови закупівель харчування лоя військових. Серед змін:

Обмежено можливість знижувати ціни на продукти для протидії демпінгу. Раніше під час аукціону гранична ціна могла бути знижена на 50-70%. Зараз цей показник обмежили на рівні 40%, що має підвищити значимість нецінових критеріїв: своєчасності постачання продукції, високої якості, належних обсягів. Регіональна стратегія. Процедури закупівлі харчів відтепер поділені на три категорії за обсягами (великі, середні та малі) та лоти. У межах кожної процедури є обмеження щодо кількості лотів "в одні руки". Перевірка постачальників. Перед замовленням продукції в постачальника ДОТ буде проводити його аудит, аби дізнатися про готовність виконати замовлення. Фахівці перевірятимуть склади, транспорт, наявність кваліфікованого персоналу. Цифровізація процесів. Подача заявок вже здійснюється через інформаційну систему. На наступному етапі ДОТ обіцяє зробити всі кроки швидкими, зручними й доступними для кожного учасника процесу забезпечення харчування.

Хто зриває постачання харчів для ЗСУ?

Нагадаємо, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

6 березня ДОТ не зміг провести повторні тендери на харчування для військовослужбовців, звинувативши у цьому постачальників.

Відтак, у березні держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Перші поставки за ними очікувалися вже з 1 квітня, проте частина обраних ДОТ у ручному режимі постачальників зірвали строки і були замінені. А згодом "Державний оператор тилу" визнав, що в усіх обраних компаній виникли труднощі з відправленням продуктів для Збройних Сил України.