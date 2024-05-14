Експорт нафти з Росії морем впав до мінімуму за два місяці

Потоки сирої нафти з Росії впали до двомісячного мінімуму за тиждень до 12 травня, менша кількість суден залишила головні порти "Приморськ" і "Усть-Луга" на узбережжі Балтійського моря та з Мурманська в Арктиці.

Середній показник за чотири тижні також упав, знизившись найбільше за 10 тижнів, передає enkorr.

Постачання з балтійських терміналів, які відповідали програмі часткового завантаження на травень можуть відображати більш глибокі скорочення видобутку, обіцяні Росією своїм партнерам у групі виробників нафти ОПЕК+.

Щотижневі постачання були приблизно на 270 тис. барелів на день (б/д) нижчими від цільового показника цього місяця, який є частиною ширших зусиль альянсу ОПЕК+ з обмеження постачань і підтримки цін. Середній показник за чотири тижні був приблизно на 10 тис. б/д нижчим від цільового значення.

Росія також погодилася суттєвіше скоротити видобуток нафти, скоротивши обсяги приблизно до 9,1 млн б/д із квітня.

Відповідно до даних, опублікованих Організацією країн-експортерів нафти, минулого місяця видобуток скоротився приблизно на 150 тис. б/д. Згідно з підрахунками Bloomberg на основі офіційних російських даних, Росія все одно не досягла своєї мети, викачуючи приблизно на 319 тис. б/д більше, ніж було домовлено.

Зниження обсягів експорту разом із тижневим падінням цін на нафту в період до 12 травня вдарило по вартості російського експорту.

Середня вартість закордонних відправлень за місяць знизилася найбільше з листопада.

Підсанкційні російські танкери

Перший підсанкційний російський танкер, який завантажує сиру нафту після того, як був внесений у список, зараз перетинає Індійський океан. SCF Primorye, яку США в жовтні назвали порушенням цінового ліміту G7, завантажила Urals у Новоросійську на Чорному морі наприкінці квітня і зараз вказує пункт призначення в Сингапурі. Швидше за все, він прямує до Китаю, чиї порти більш охоче, ніж будь-які інші, приймають судна, що належать підсанкційним особам.

Якщо йому вдасться без проблем розвантажитися, це може відкрити шлях для повернення до роботи інших танкерів, що потрапили під санкції, які належать контрольованому державою "Совкомфлоту". Досі жоден інший підсанкційний танкер "Совкомфлоту" не завантажував вантажів.

Компанія перейменувала й змінила прапори принаймні 10 із 21 корабля, які було внесено до списку Міністерства фінансів США за порушення ліміту ціни, можливо, з наміром відмежувати їх від санкцій.

"Совкомфлот" потрапила під санкції США в лютому 2024 року. Чотирнадцять її танкерів також були додані до списку американського Міністерства фінансів, в результаті чого загальна кількість зазначених у санкційному списку суден досягла 21.