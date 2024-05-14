Євросоюз визначить долю доходів від заморожених активів Росії наступного тижня

Міністр фінансів Бельгії, котра головує в Раді ЄС, Вінсент ван Петегем заявив про можливість ухвалення офіційного рішення щодо використання доходів від заморожених у Євросоюзі активів Росії вже наступного тижня.

Про це ван Петегем сказав на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань, передає Інтерфакс-Україна.

"Бельгійське головування задоволене тим, що вдалося досягти угоди (щодо активів РФ, – ред.) після місяців складних технічних переговорів. Цю угоду має бути офіційно затверджено наступного тижня", – заявив ван Петегем.

Він додав, що на цьому засіданні міністри держав-членів ЄС "підтвердили найрішучішим чином свою підтримку досягнутої минулого тижня політичної угоди про використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів".

"Ці фонди дадуть змогу зміцнити українські оборонні спроможності та допомогти зусиллям із відновлення країни", – сказав ван Петегем.

Свою чергою виконавчий заступник голови Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, згадавши політичну угоду щодо цих доходів, заявив: "Ми сподіваємося, що зможемо швидко офіційно затвердити це, щоб мати змогу якнайшвидше допомагати Україні на додачу до виплат із Фонду для України".

Як ЄС використовуватиме заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Доходи від заморожених активів РФ передадуть Україні. Що це означає?".