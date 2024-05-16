Коломойський не зміг скасувати через суд договори поруки за кредитами "Приватбанку" на 9 мільярдів
Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом ексакціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського до Національного банку та "Приватбанку" про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими "Приватбанком" до його націоналізації у 2008-2015 роках.
Відповідне рішення Київський апеляційний суд ухвалив 16 травня, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
Ця справа розглядалася у судах понад 6 років.
Ще у 2017 році Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення кредитів рефінансування, отриманих "Приватбанком". І Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов.
Нацбанк оскаржив це рішення і апеляційний суд скаргу задовольнив.
"Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав "Приватбанку" внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", – прокоментував начальник управління юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.
Нагадаємо, у 2015 році Ігор Коломойський, який на той момент був співвласником банку, уклав із Нацбанком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування "Приватбанку", отриманих за період 2008-2014 років, на суму 9,2 млрд грн.
Нацбанк довгий час безуспішно намагався відсудити цю заборгованість у Коломойського та компаній-поручителів. У квітні 2019 року олігарх оскаржив договори рефінансування та свою поруку за ними в суді, а на початку 2020 року державний "Приватбанк" повністю погасив кредити рефінансування Національного банку, отримані ще до націоналізації під особисті гарантії Коломойського. Це сталося після того, як у одній із справ за позовом НБУ Верховний Суд вирішив, що заборгованість необхідно в першу чергу стягувати з безпосереднього боржника – тобто самого "Приватбанку", а вже потім – з поручителів.
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