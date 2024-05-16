Перетин кордону з 18 травня: Які категорії військовозобов’язаних повинні мати облікові документи?

Інспектори Державної прикордонної служби України з 18 травня в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документу в окремих категорій громадян.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України", – сказано в повідомленні.

Цей обов'язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності цієї суботи, 18 травня.

У Держприкордонслужбі нагадали, що для перетину кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.

Документи для тих, хто має право на виїзд за кордон

Громадяни України, котрі мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я.

Це, зокрема, стосується наступних категорій осіб:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров'я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кого не стосуватиметься

Це не буде стосуватися категорій громадян, зазначених у окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Зокрема, до таких відносяться:

особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб із інвалідністю та дітей із інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду зазначеної категорії осіб залишається незмінним.

У Держприкордонслужбі також зауважили, що перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ", – нагадали у відомстві.