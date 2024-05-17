Для будівництва нової генерації тариф на світло можуть підвищити до 5 гривень за кіловат, – нардеп

Вартість електроенергії для населення можуть підвищити до 5 гривень за кВт-год, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.

Про це член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. "Енергоатом" щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, "Укргідроенерго" – на близько 25 млрд грн", – розповів нардеп.

Нагорняк пояснив, що кошти від підвищення тарифу будуть акумульовані на відновлення потужностей "Укргідроенерго" та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Нардеп наголосив, що розвиток власної генерації зараз надзвичайно важливий для України.

Читайте також: Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло, – опитування

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років, однак тарифи на електроенергію для населення зростуть "достатньо швидко та суттєво".