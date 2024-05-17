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Новини
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Для будівництва нової генерації тариф на світло можуть підвищити до 5 гривень за кіловат, – нардеп

нагорняк

Вартість електроенергії для населення можуть підвищити до 5 гривень за кВт-год, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.

Про це член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк ("Слуга народу") заявив у інтерв'ю виданню "Телеграф".

"Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. "Енергоатом" щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, "Укргідроенерго" – на близько 25 млрд грн", – розповів нардеп.

Нагорняк пояснив, що кошти від підвищення тарифу будуть акумульовані на відновлення потужностей "Укргідроенерго" та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Нардеп наголосив, що розвиток власної генерації зараз надзвичайно важливий для України.

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Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років, однак тарифи на електроенергію для населення зростуть "достатньо швидко та суттєво".

Автор: 

Кабмін (7742) тарифи (1302) електроенергія (4234) Новини компаній (3345) Підвищення тарифів (237) Нагорняк Сергій (3)


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Топ коментарі
+37
Це як таксист:
- Чому ти хочеш щоб тобі платили 100 грн / км., коли усі платять 15 грн/км?
-Так я собі машину хочу нову купити, гроші дуже потрібні!

У нардепа клепки не хватає, що власник має будувати за свої кошти нову генерацію, щоб на ній заробляти (і це називається інвестиція), а НЕ люди йому мають скидатися йому на нову ТЕЦ??
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17.05.2024 18:16
+28
а хто брав гроші на захист ТЕЦ...?...нема тепер ні грошей ні світла
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17.05.2024 18:19
+27
И хватит врать про европейские цены. Наши олигархи просто выкачивают из населения все средства и тем самым душат экономику. Наши цены на уровне европейских или даже выше уже давно.
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17.05.2024 18:17
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Власники генеруючих та розподільчих компаній продають свої мегаяхти, палаци в різних краях світу та починають вкладати кошти в своє ж виробництво. Так як це було б будь де в світі.
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17.05.2024 19:09 Відповісти
Ахметов не згоден експуатувати поломану ТЕЦ. Коли брав - була ціла. Негайно зремонтуйте як було!
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17.05.2024 19:11 Відповісти
А толку їх будувати якщо вони будуть незахищені для того щоб знову знищили...
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17.05.2024 19:19 Відповісти
Люди заплатять все побудують,а потім бац і це все належить ахметову.Гарна пісня- починай спочатку.
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17.05.2024 19:22 Відповісти
Ось і добре. А "розумні" любителі попередника знатимуть, за що Ахметову на початку 2019 року подарували обленерго.
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17.05.2024 19:31 Відповісти
Аппетит растёт. Дня три тому грозились до 4 повысить. Через неделю скажут, что 7 гр будет в самый раз.
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17.05.2024 19:35 Відповісти
Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Представник Президента України у Кабінеті міністрів ... та аброхамія, прокладок уже своїх, понавтикали під будівництво нових об'єктів, щоб капєєчку собі, для діток малих… підзаробити ?? Бо, як же без цього ?
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17.05.2024 19:36 Відповісти
Це називається інвестиції, коли збудують ТЕС ми будемо безкоштовно отримувати електроенергію?
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17.05.2024 19:53 Відповісти
нормальна схема
гроші на ппо держава дай
і гроші на ппо нарід дай
А не слабо гроші на ппо з кишені витягнути?яку забили з того ж самого нарІду
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17.05.2024 19:58 Відповісти
Піднімуть тариф лише до 5 грн. за кВт?..
Ай, благодійники ви наші! Що б ми без вас, 3,14дарасів, робили? Певно, пропали б, як катран з плоту. Не інакше.
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17.05.2024 21:02 Відповісти
Та ну, давайте вже по 150. 5 - це дуже мало. Ренат Леонідович не зможе купити ще 2 яхти. І чинуши зможуть спи,,дити лише пару лярдів.
Таких уї..банів при владі світ не бачив. Що це, що мобілізація - таке відчуття, що вони всі наглухо відбиті. А наші "партнери" продовжують втирати як ми активно рухаємося до європейських стандартів
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17.05.2024 21:54 Відповісти
Гусаків треба стригти!!!! А гудку дотації треба виплатити на відбудову!
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17.05.2024 23:01 Відповісти
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17.05.2024 23:02 Відповісти
Це ж кацапи при владі уже 30 років. Хочете щоб вони щось на ваше благо робили? Українці для них вороги, раніше були рабами.
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18.05.2024 03:07 Відповісти
Збс, і так мало хто платить а так іще більше не будуть платить.
В тому Кийові дорослі залишились?
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17.05.2024 23:03 Відповісти
От того й тероризують населення вимкненнями.
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17.05.2024 23:16 Відповісти
Гроші підуть зелі та дерьмаку в карман
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18.05.2024 10:24 Відповісти
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