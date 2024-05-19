ЄБРР від початку великої війни виділив 1,3 мільярда євро на підтримку енергосектору України

Європейський банк реконструкції та розвитку від початку повномасштабного вторгнення Росії спрямував 1,3 млрд євро на підтримку енергосектору України.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час пленарної сесії Ради керуючих та інвестиційній панелі Європейського банку реконструкції та розвитку.

Під час свого виступу Міністр фінансів подякував керівництву ЄБРР за спрямовану Україні допомогу від лютого 2022 року та наголосив, що подальша співпраця з міжнародними фінансовими організаціями є необхідною для підтримки стабільного функціонування ключових сфер економіки країни в умовах війни.

"Із початку повномасштабного вторгнення допомога Банку сягнула майже 4 млрд євро. Завдяки мобілізованим ресурсам нам вдалося забезпечити фінансування критично важливих видатків у енергосекторі та стабільність роботи системи передачі електроенергії", – сказав Марченко.

Станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро.

На стадії реалізації в державному секторі знаходиться 10 спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 млрд євро.

Цьогоріч у рамках проєктів, що реалізуються, вибірка склала понад 150 млн євро.

За діючими проєктами ЄБРР з підтримки ліквідності та стійкості ключових суб'єктів господарювання критично важливої інфраструктури, таких як НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця", загальний обсяг виділеного фінансування становить до 1,3 млрд євро.

ЄБРР та Україна

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в Україну до 10 млрд євро упродовж наступних п’яти років.

Згодом стало відомо, що Євросоюз виділяє 121 млн євро на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні.

ЄБРР було засновано 1991 року, і станом на грудень минулого року він інвестував понад 190 млрд євро більше ніж у 6,8 тис. проєктів, зокрема в Україні – 19,03 млрд євро у 559 проєктів.