Велика Британія ввела санкції за торгівлю зброєю між Росією та Північної Кореєю

Велика Британія оголосила про введення санкцій проти трьох компаній та однієї фізичної особи за незаконну торгівлю зброєю в обмін на нафту між Росією та Північною Кореєю.

Про це йдеться в повідомленні уряду Сполученого Королівства, передає Європейська правда.

Нові санкції спрямовані проти компанії Paekyangsan Shipping, яка перевозить нафтопродукти між КНДР та Росією, а також Toplivo Bunkering Co за те, що вона дозволила суднам, які беруть участь у таких перевезеннях, перебувати в російському порту "Восточный".

Що передбачають санкції

Серед заходів: заморожування активів, транспортні санкції та заборону на поїздки, а також спрямовані проти російського постачальника вантажних послуг "Восточная Стивидорная компания" та директора ТБК Алексєя Воротнікова.

"Санкції підкреслюють спільні зловмисні зусилля РФ та КНДР, спрямовані на обхід санкцій ООН щодо нафтопродуктів, які допомагають сприяти незаконним військовим програмам Північної Кореї", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Велика Британія діє разом із міжнародними партнерами та, за словами слова битанського міністра закордонних справ Девіда Кемерона, Сполучене Королівство продовжуватиме притягати до відповідальності Москву й Пхеньян за такі поставки зброї.

"(Господар Кремля Владімір) Путін напружує всі сили, щоб підтримати свою незаконну війну в Україні, навіть вдаючись до незаконних торгових угод з КНДР "зброя в обмін на нафту", грубо порушуючи санкції ООН, за які сама ж РФ і проголосувала", – зазначив глава МЗС Великої Британії.

Раніше стало відомо, що США оголосили про введення санкцій проти п’яти фізичних осіб та організацій у Росії, які пов’язані з передачею військового обладнання та компонентів між Північною Кореєю та РФ у порушення ембарго ООН на постачання зброї КНДР.

Ембарго ООН на постачання зброї Північній Кореї

На засіданні Ради безпеки ООН 28 березня Росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вето Росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження цього мандату є фактично зізнанням у військовій співпраці Москви з Пхеньяном.

Відносини Росії та КНДР

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.