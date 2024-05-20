Вилучення автомобілів на потреби ЗСУ: У Міноборони пояснили деталі

Якщо громадянин України володіє лише одним транспортним засобом, то такий транспорт не підлягає передачі Збройним Силам України чи іншим військовим формуванням.

Про це заявив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Укрінформ.

"Не підлягає передачі Збройним Силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину в разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби", – сказав Лазуткін.

Виконання військово-транспортного обов'язку передбачатиме можливість залучення для потреб ЗСУ авто та спеціальної техніки, що належить центральним та місцевим органам виконавчої влади та іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам й організаціям, а також громадянам.

Як і в кого забиратимуть транспорт на потреби ЗСУ

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України.

Вилучати транспортний засіб зможуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

При цьому вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля.

Згідно закону, вилучений транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.

Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Закон про мобілізацію: без демобілізації і без санкцій для ухилянтів