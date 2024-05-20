"Велика сімка" обговорить кредит для України на 30 мільярдів євро під заставу заморожених активів РФ

Міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять законність використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні додаткового кредиту на 30 млрд євро.

Як пише The Guardian, зустріч відбудеться у Стрезі, що на півночі Італії, передає Європейська правда.

Зазначається, що дебати про те, як зробити заморожені російські державні активи доступними для України, зайшли в глухий кут понад рік тому, оскільки прихильники повного арешту активів, на відміну від заморожування, не змогли переконати керівників центральних банків або отримати достатню підтримку всередині G7.

Пропозиції щодо використання державних активів як застави для отримання кредиту є навіть моментом розбіжностей між США та Німеччиною.

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард минулого тижня висунула юридичні та економічні заперечення проти повного арешту активів, але США, за сильної підтримки Великої Британії, сповнені рішучості спробувати обійти ці заперечення.

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Вашингтон хоче обійти її аргументи, заявивши, що заморожені активи не потрібно арештовувати чи конфісковувати, а натомість мобілізувати їх для надання Україні великого кредиту, відсотки за яким сплачуватимуться з річних прибутків заморожених російських активів. Арешт активів російського центрального банку і передача їх Україні як передплати за репарації зараз фактично виключені.

"Перехід від заморожування активів до конфіскації активів, розпорядження ними – це те, на що потрібно дивитися дуже уважно", – сказала Лагард, додавши, що це "почне порушувати міжнародний правовий порядок, який ви хочете захистити, який ви хочете, щоб Росія і всі країни світу поважали".

Але перед зустріччю лідерів G7 США та Велика Британія стверджують, що замість того, щоб надавати відносно невеликі суми, такі як 500 млн євро з відсотків щорічно, було б краще надати Україні кредит або облігації на суму близько 30 млрд євро, відсотки за якими виплачувалися б з прибутків, отриманих від великих заморожених активів.

Країни G7 могли б забезпечити облігації державними гарантіями, щоб заспокоїти приватних інвесторів, заявили офіційні особи на конференції з питань безпеки ім. Леннарта Мері в Таллінні на вихідних.

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Використання активів російського центрального банку як застави буде оборотним заходом, поки Росія не виплатить репарації. Критики плану стверджують, що використання активу як застави означає володіння активом, що дорівнює конфіскації. ЄС з великими труднощами погодився на те, що частина відсотків від російських активів, заарештованих західними державами, може бути передана Україні.

Бельгія, де знаходиться брюссельський депозитарій цінних паперів Euroclear, є найбільшим власником заморожених російських державних активів на суму 191 млрд євро. Активи в Бельгії вже принесли 5 млрд євро інвестиційного доходу у 2022-23 роках.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.