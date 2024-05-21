Євросоюз схвалив використання доходів від заморожених активів РФ на зброю для України (оновлено)

Країни Євросоюзу погодили план використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Ми схвалили у ЄС використання доходів від заморожених активів російського центробанку для допомоги Україні. До 3 мільярдів євро лише цього року, 90% піде на українську армію. Росія мусить платити за завдані війною збитки", – написав чеський міністр.

У пресрелізі на сайті Ради ЄС уточнюється, що прибутки від використання заморожених російських активів використовуватимуть для подальшої військової підтримки України, у тому числі із залученням підприємств українського ОПК, а також програм відновлення.

Схвалений механізм передбачає, що центральні депозитарії у країнах ЄС, які утримують російські суверенні активи та резерви на суму понад 1 мільйон євро, спрямують на ці цілі частину чистого прибутку від використання таких активів, накопиченого з 15 лютого 2024 року.

Ці суми будуть виплачуватись Центральними депозитарними банками ЄС раз на два роки та використовуватимуться для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки потужностей оборонної промисловості України та її потреб у відбудові за програмами ЄС. Кошти розподілятимуть таким чином:

у Європейський фонд миру – 90%;

програми ЄС, що фінансуються з бюджету ЄС, – 10%.

Цей розподіл буде переглядатися щороку, вперше – до 1 січня 2025 року.

Водночас центральним депозитаріям у країнах ЄС дозволять тимчасово зберігати частку отриманого від заморожених російських активів прибутку в розмірі близько 10% для підтримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками з огляду на вплив війни в Україні.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Однак ще потрібно остаточно затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас США пропонують радикальніші способи використання російських активів для України. За даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні кредиту на 30 млрд євро. Цю пропозицію підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина ставиться до неї скептично.