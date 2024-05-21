Україна виконала всі умови для отримання нового траншу від МВФ на $2,2 мільярда, – Мінфін

Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Четвертий перегляд програми може розпочатися роботу наприкінці травня у Варшаві, за його результатами МВФ може виділити Україні черговий транш $2,2 млрд.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає Інтерфакс-Україна.

"Усі структурні маяки виконано. Після того, як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів, маємо чітке розуміння плану роботи з Європейським Союзом щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобов'язання", – сказала посадовиця.

Заступниця міністра зазначила, під час роботи місії МВФ щодо четвертого перегляду програми йтиметься також про структурну роботу над тим, щоб Україна надалі залишалася в рамках програми, напрацьовуватиметься план роботи до майбутнього до кінця року та п'ятого її перегляду.

За її словами, "критичних точок немає".

"Нам потрібно розуміти, що в нас є гарантії того, що програму буде повністю продовжено партнерами до кінця чотирирічного періоду... Дуже простий, але водночас важливий зв'язок між передбачуваністю та своєчасністю надходження зовнішнього фінансування і відповідно тим, яких фіскальних заходів, монетарних заходів ми вживаємо", – додала заступниця міністра фінансів.

Вона нагадала, що перші місяці 2024 року в умовах відсутності фінансування від ЄС і США, яке частково компенсували Японія і Норвегія, Україна пройшла практично завдяки внутрішнім заходам: запровадженню податку на надприбуток банків та достроковій сплата дивідендів найбільшими держкомпаніями.

"У них (вжитих заходів, – ред.)) не було деструктивного впливу на економіку, що позитивно, але, водночас, це ті заходи, які можна вжити один раз. І ми не хотіли б вживати заходів, які мали б негативний вплив на економіку і на систему в цілому", – наголосила Зикова.

За її словами, Україна проводить і далі проводитиме активні переговори і зі США, і з ЄС щодо питання взаємного передбачуваного виконання взятих на себе зобов'язань.

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Як повідомлялося, раніше у МВФ підтвердили, що Місія Фонду почне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України найближчими тижнями. В разі позитивних результатів це дасть можливість виділити Україні наступний транш.

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала третій транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".