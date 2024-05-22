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"Укрзалізниця" скоротить час подорожі з Києва до Варшави майже на півтори години

вагон,укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" із 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі зменшиться на 1 годину 23 хвилини.

Як повідомляють у пресслужбі компанії, скоротити час рейсу вдалося завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на польській станції Дорохуськ.

Відповідно, поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).

Водночас поїзд №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Крім того, "Укрзалізниця" скоригувала графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має також скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

Так, поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).

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Поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.

Водночас поїзд №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).

Поїзд №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Поїзд №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).

Поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

Як нагадали залізничники, оптимізацію часу проведення митно-прикордонного контролю з боку України провели у минулому році для поїздів, що прямують у напрямку як Перемишля, так й Хелму.

Продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.

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Уже котрий день поспіль про що б не починав писати, а «перо» виводить одну й ту ж фразу: «Усик - герой!». Герой, що подарував українцям не просто перемогу, а ще один доказ того, що й «маленький» здатен перемогти «великого». Країна отримала нового «undisputed» героя з таким рівнем народної любові та підтримки, що хоч зараз послом кудись відправляй.

Що дозволило «маленькому» перемогти «великого»? Техніка, боксерський IQ, як зараз модно казати, фізична підготовка - безумовно, це все важливо, але головне, на мій суб'єктивний погляд, це дисципліна та порядок. Саме ці чинники дозволили Усику зробити неймовірне. Саме вони, ще задовго до Усика, дозволили римським легіонам долати в рази більші армії персів чи пунійців і врешті решт зробили Рим великим. Саме ці чинники дозволили японцям та британцям підкорити набагато більші за себе країни. Саме «Ordnung uber alles!» (Порядок понад усе!) дозволив німцям двічі за століття відновитися до рівня найпотужніших економік світу після нищівних поразок у світових війнах. І саме відсутність дисципліни та порядку, практично у всіх сферах життя, заважає Україні знайти достойне місце на карті світу.
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22.05.2024 15:18 Відповісти

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