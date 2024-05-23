Аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію через подорожчання бензину

Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу – збільшити ставки акцизного податку на пальне. Цю ініціативу вже розкритикували і постачальники пального, і аграрії – адже після підвищення акцизу відразу подорожчає пальне та продукти харчування.

Про це пише Lb.ua.

"В Українській асоціації скрапленого газу різко розкритикували ініціативу: через неї ціна на автогаз добряче стрибне вже влітку – до 6 грн за літр. Постачальники бензину й дизелю дещо стриманіші, але також прогнозують подорожчання. Вважають, що збалансувати його може подешевшання нафти", – пише видання.

Утім, світові ціни на нафту поки що не демонструють суттєвих змін: вартість ресурсу марки Brent тримається на рівні понад $80 за барель. Тенденцію до зростання спостерігають у межах менш ніж 1%, тому висновки робити рано, вказують журналісти.

Якщо Верховна Рада проголосує за пропозицію уряду, то перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас – бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів.

"Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5%. Липень – це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар", – розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Як відомо, Кабмін підготував проєкт закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до 242,60 єєвро за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до 177,6 євро за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це потрібно для виконання директив ЄС.

У свою чергу засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі – близько 75-80 грн за літр.