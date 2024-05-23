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Новини
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Аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію через подорожчання бензину

зерно,село,трактор,фермер,фермери,посівна,аграрії,аграрій

Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу – збільшити ставки акцизного податку на пальне. Цю ініціативу вже розкритикували і постачальники пального, і аграрії – адже після підвищення акцизу відразу подорожчає пальне та продукти харчування.

Про це пише Lb.ua.

"В Українській асоціації скрапленого газу різко розкритикували ініціативу: через неї ціна на автогаз добряче стрибне вже влітку – до 6 грн за літр. Постачальники бензину й дизелю дещо стриманіші, але також прогнозують подорожчання. Вважають, що збалансувати його може подешевшання нафти", – пише видання.

Утім, світові ціни на нафту поки що не демонструють суттєвих змін: вартість ресурсу марки Brent тримається на рівні понад $80 за барель. Тенденцію до зростання спостерігають у межах менш ніж 1%, тому висновки робити рано, вказують журналісти.

Якщо Верховна Рада проголосує за пропозицію уряду, то перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас – бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів.

"Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5%. Липень – це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар", – розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Читайте також: Підвищення акцизів: що буде з цінами на нафтопродукти

Як відомо, Кабмін підготував проєкт закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до 242,60 єєвро за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до 177,6 євро за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це потрібно для виконання директив ЄС.

У свою чергу засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льовушкін заявив, що у разі підвищення акцизів, пальне в Україні стрімко подорожчає, і буде коштувати як в Європі – близько 75-80 грн за літр.

Автор: 

бензин (1106) ціни (3443) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+3
Ціни на сг продукцію напряму залежать від солярки,добрив,запчастин.А це все підтягнеться вгору,також зменшилися площі посівних культур,недавні заморозки,суховія - це все впливає на собівартість.Так що запихаєш в дупу собі,якщо буде що пхати.
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23.05.2024 09:36
+2
цей аграрій запхає свою продукцію собі у дупу...
закони ринку ніхто не відміняв, купують лише скільки можуть, сума є константою.
сосітє далі...
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23.05.2024 09:26
+2
При здорожченні пального здорожчає усе, ІМХО. Будь-яка торгівельна мережа закладе в ціну товару здорожчення дизеля/бензину для генераторів, підвищення ціни на доставку через здорожчення палива і т.п.

Ціни як в Європі, а зарплати? 🤔
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23.05.2024 09:38
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цей аграрій запхає свою продукцію собі у дупу...
закони ринку ніхто не відміняв, купують лише скільки можуть, сума є константою.
сосітє далі...
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23.05.2024 09:26 Відповісти
Ціни на сг продукцію напряму залежать від солярки,добрив,запчастин.А це все підтягнеться вгору,також зменшилися площі посівних культур,недавні заморозки,суховія - це все впливає на собівартість.Так що запихаєш в дупу собі,якщо буде що пхати.
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23.05.2024 09:36 Відповісти
пздц((, а я про що...
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23.05.2024 09:45 Відповісти
Ще не має кому збирати врожай.
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23.05.2024 09:48 Відповісти
При здорожченні пального здорожчає усе, ІМХО. Будь-яка торгівельна мережа закладе в ціну товару здорожчення дизеля/бензину для генераторів, підвищення ціни на доставку через здорожчення палива і т.п.

Ціни як в Європі, а зарплати? 🤔
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23.05.2024 09:38 Відповісти
Вітаю з доларом по 40+грн.
Ну й , відповідно, з цінами НА ВСЕ.
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23.05.2024 09:46 Відповісти
Слідуяча бяка від Буби-Єрмака холомор-голодомор 2024-25 рр. Той хто втік з цього концтабору вижив і буде жити як людина а ті хто залишились або доля вертухая або місце в ямі присипаної хлоркою....
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23.05.2024 09:50 Відповісти
Коли державою управляє зрадник Єрмак тримаючи ниточки маріонетки який постійно під кокаїном в неадикваті то це безодня і трагічна доля народу який в 2019 році оглух і осліп .
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23.05.2024 09:55 Відповісти
Задовбали всякі експерти, які аграрії? Я, як аграрій, повідомляю, що чхати котіли ціни на нашу собівартість. Нікого не цікавить собівартість твоєї пшениці, коли її можна взяти деінде.
У січні 2022 року ціна на пшеницю в Київській області була 8,5 тисяч гривень/т (курс гривні, ціна соляри - кому це цікаво?)
22, 23, 24 ціна тут рідко піднімалась до 6 тисяч і то не завжди. Лише зараз вона дійшла до 6,5.
Хто торгує за налічку, то взагалі під час жнив продавали навіть по 3500 грн/т.
Собіартість аграрної продуції виросте? - Аякже!
Ціна на пшеницю виросте? - Здрастуйте, а я звідки знаю? (оце вірна відповідь)
Зєбіли - мудаки. Але оцей кацапський треш, мовляв немає кому збирати урожай, уже починає бісити - так, так, у селах людей не лишилось, ага (100-500% забрали і лише у моєму селі (ОТГ і районі) більшість вдома чомусь)
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23.05.2024 10:24 Відповісти
Ну зробите себе разом ще раз, скільки того діла.
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23.05.2024 10:37 Відповісти
Так дизпаливо навпаки дешевшає, аграрії бензин в дизельні двигуни не заливають.
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23.05.2024 11:00 Відповісти

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