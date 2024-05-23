ЄС планує посилити санкції проти Білорусі, щоб припинити імпорт елітних авто до Росії, – FT

Європейський союз планує посилити обмеження проти Білорусі. Нові санкції спрямовані на "мінімізацію ризику обходу санкцій".

Про це пише Financial Times, із посиланням на проєкт відповідного документу, передає liga.net.

Зокрема, ЄС планує заборонити експорт до та через Білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. Крім того, Брюссель має намір припинити імпорт діамантів з Білорусі.

У разі ухвалення нових санкцій, головним їх напрямком буде обмеження потоку продажу елітних авто до Білорусі, які потім прямують до Росії, пише видання.

Зазначається, що щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до Білорусі з європейських країн зріс з $50 млн у січні 2022 року до $268 млн у січні 2024 року. Найбільше зростання зафіксували у найдорожчих категоріях авто, тобто тих, що потрапили під санкції ЄС проти РФ.

На думку митників з ЄС, що білоруські компанії стали ключовим компонентом російських контрабандних мереж. За данимиFinancial Times, у Росію, попри санкції, досі завозять елітні Rolls-Royce та Maybach. Так вони потрапляють у РФ протягом кількох місяців після випуску з заводу.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти Росії.