У Києві відзавтра на два місяці обмежать рух транспорту в Дніпровському районі. КАРТА

Із 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського буде проводитися ремонт асфальтобетонного покриття.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

На час проведення комплексу робіт рух транспорту ділянкою від вул. Євгена Маланюка до вул. Каховської частково обмежать.

Раніше повідомлялося, що з 21 травня до 28 вересня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Сім’ї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь") у Києві.

До того в Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Це проїзд вулицею Полярною естакадою через вулицю Богатирську. Роботи на об’єкті розпочали в червні 2023 року.