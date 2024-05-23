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Новини
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У Києві відзавтра на два місяці обмежать рух транспорту в Дніпровському районі. КАРТА

ремонт

Із 24 травня до 31 липня у Дніпровському районі Києва на вул. Дениса Рачінського буде проводитися ремонт асфальтобетонного покриття.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

На час проведення комплексу робіт рух транспорту ділянкою від вул. Євгена Маланюка до вул. Каховської частково обмежать.

карта

Раніше повідомлялося, що з 21 травня до 28 вересня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Сім’ї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь") у Києві.

До того в Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Це проїзд вулицею Полярною естакадою через вулицю Богатирську. Роботи на об’єкті розпочали в червні 2023 року.

Автор: 

дороги (1569) Київ (4678) ремонт (1471)


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