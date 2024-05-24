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Унаслідок удару по друкарні в Харкові було знищено 50 тисяч книг, – Зеленський

Удар по Харкову 23 травня

Під час вчорашнього обстрілу друкарні "Фактор-Друк" видавництва Vivat у Харкові було знищено 50 тисяч книг.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", – заявив він.

Зеленський наголосив, що для боротьби з російським терором необхідна "достатня рішучість" світових лідерів.

"Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення", – додав голова держави.

Обстріл друкарні у Харкові

23 травня російські окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, через що загорівся цех з папером.

Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро працівників, ще 14 зазнали поранень.

Друкарня "Фактор-друк" входить до однієї групи із видавництвом Vivat. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкувалися там не лише книжки Vivat, а й практично усіх українських видавництв.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Харків (729) друк (21)


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