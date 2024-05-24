Японія ввела санкції проти російських компаній за постачання зброї з КНДР

Японія запровадила санкції проти однієї фізичної особи та дев’яти юридичних осіб з Росії, а також двох кіпрських компаній за постачання зброї з Північної Кореї.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії, передає Суспільне.

"Уряд Японії рішуче засудив закупівлю Росією зброї у Північної Кореї, оскільки це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (РБ ООН), які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та пов’язаних з нею матеріалів до Північної Кореї та з неї, і може призвести до подальшого погіршення ситуації в Україні", – наголосили в МЗС.

Під обмеження потрапили генеральний директор російської державіакомпанії "224-й льотний загін" Володимир Міхейчик та саме підприємство, російський полігон Ашулук і командування військово-транспортної авіації РФ.

Санкції також запроваджені проти кіпрських компаній IBEX Shipping та Azia Shipping.

Обмеження передбачають заморожування активів підприємств у разі їх виявлення.

Як повідомлялося, у квітні Японія розширила санкції проти Росії та поповнити списки товарів, заборонених до ввезення в РФ. У списки заборонених для постачань товарів увійшли різні типи суден – пожежні та кранові, плавучі доки, плавучі та заглибні платформи для буріння і видобутку ресурсів, яхти, спортивні судна.