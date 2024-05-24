Україна витрачає на оборону 60% держбюджету, – Мінфін
Упродовж січеня-квітня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд грн або 58,6% від усієї суми видатків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, лише у квітні на оборону спрямували 146,6 млрд грн.
Зазначається, що кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення та інші види витрат.
Як нагадали у Мінфіні, видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно коштом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
Як повідомлялося, видатки держбюджету на виплати військовим у квітні зменшились на 3 мільярди
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