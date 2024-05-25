У G7 близькі до угоди щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, – ЗМІ

Очікується, що 25 травня міністри фінансів країн "Великої сімки" узгодять широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для України, прокладаючи шлях до потенційної угоди між лідерами наступного місяця.

Про це пише Euractiv.



Міністр фінансів України Сергій Марченко має бути присутнім на суботній зустрічі G7 у Стрезі.



Зазначається, що будь-яка детальна угода потребуватиме схвалення лідерів G7, які зустрінуться наступного місяця в Апулії, але співрозмовники припускають, що угода "в принципі" може бути погоджена в суботу.



"Нам потрібно досягти принципової декларації, яка б відзначила загальну згоду країн G7 щодо використання доходів від російських активів для фінансування України", – заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.



За його словами, міністри поки прагнуть "досягти політичної угоди, а не готового рішення".



Комісар з питань економіки Європейського Союзу Паоло Джентілоні також висловив обережний оптимізм, заявивши, що на переговорах спостерігається "позитивна конвергенція" щодо концепції використання прибутків із заморожених російських активів.



Відзначивши, що залишилося "багато деталей, які ще належить прояснити", Джентілоні сказав, що обговорення "може призвести до угоди" на саміті G7 в Апулії 13-15 червня.



Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті також заявив, що він і його колеги розглядають "основу для рішення для саміту в середині червня".

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Цього тижня ЄС офіційно схвалив план використання відсотків від російських активів, заморожених блоком, що, за його оцінками, може приносити Україні до 3 млрд євро на рік.



Водночас Сполучені Штати стверджують, що країни "Великої сімки" можуть піти далі, а міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала міністрів розглянути "більш амбітні варіанти".



Ідея США передбачає створення кредитної лінії для України на $50 млрд, підкріпленої майбутніми відсотками, отриманими від заморожених активів РФ.



Незважаючи на те, що це дало значну підтримку Україні, ця пропозиція викликала питання, зокрема про те, хто випустить кредит, як розподілятимуться ризики між США та іншими країнами G7 і як можуть змінюватися процентні ставки.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Однак ще потрібно остаточно затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.