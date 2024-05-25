Міністри фінансів G7 підтримали план використання російських активів для підтримки України

Міністри фінансів країн "Великої сімки" підтримали можливість надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times, ознайомившись із проєктом комюніке зустрічі міністрів, передає Європейська правда..

Обговорення базувалося на пропозиції США видати Україні кредит у розмірі близько $50 млрд, який буде погашатися за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

У проєкті комюніке міністри заявили, що "досягли прогресу" в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків. За їх словами, лідерам G7 представлять варіанти того, як вибудувати кредит до саміту в червні.

Міністри також пообіцяли продовжувати тиснути на Китай, щоб той скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу, і заявили, що реалізація найбільш значущої глобальної податкової угоди за більш ніж століття є "головним пріоритетом".

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За словами співрозмовників виданя, багато деталей кредиту ще не узгоджено, включаючи суму, хто його видасть і як він буде гарантований у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.

Один із посадовців наголошує, що європейці особливо стурбовані "справедливим розподілом ризиків", побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і юридичних ризиків і дій у відповідь з боку Росії, оскільки більшість активів знаходиться на континенті.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Однак ще потрібно остаточно затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.