США можуть посилити санкції проти європейських банків, які працюють в РФ

США можуть посилити вторинні санкції для європейських банків, які досі ведуть бізнес у Росії.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомила міністерка фінансів країни Джанет Єллен, передає Укрінформ.

"Ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес в Росії", – зазначила вона.

При цьому міністерка відмовилася від подробиць та не назвала жодного банку, щодо яких можуть запровадити додаткові обмеження.

У кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Італії, Єллен заявила, що санкції, пов’язані з діяльністю банків у Росії, будуть запроваджені у разі, "коли для цього будуть підстави". Вона підкреслила, що "робота в Росії створює дуже великий ризик".

На питання щодо можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського банку UniCredit, міністерка висловила сподівання, що їхня поведінка буде "дуже обережною".

Попри те, що вторинні санкції охолодили співпрацю європейських банків з РФ, Єллен висловила занепокоєння тим, що Москві вдається знаходити шляхи для придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, ОАЕ та Туреччину.

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Як повідомлялося, у квітні ЄЦБ посилив тиск на європейські банки, які досі не пішли з російського ринку.

Зокрема, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) повідомив, що очікує вимоги від ЄЦБ прискорити скорочення бізнесу в Росії. Аналогічна вимога має надійти італійській групі UniCredit, повідомляло агентство Reuters.

Нині у Росії продовжують працювати три "дочки" європейських банків – "Райффайзенбанк", "ЮніКредит Банк" та "ОТП Банк". Всі вони у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляли, що розглядають можливість піти з Росії, проте досі цього не зробили.