До енергосистеми України підключили один із блоків АЕС, ще кілька незабаром виведуть в ремонт
Після планового ремонту до української енергосистеми підключили один із атомних блоків АЕС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Учора (26 травня) після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність. Готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків", – йдеться у повідомленні.
Як пояснили у міністерстві, це необхідно для того, щоб якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону.
Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції.
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