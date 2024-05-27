Україна та МВФ розпочали переговори про перегляд програми. На кону – транш на $2,2 мільярда

У понеділок, 27 травня, Місія Міжнародного валютного фонду та представники влади України розпочинають переговори щодо четвертого перегляду програми Extended Fund Facility. Успішне завершення перегляду програми дасть Україні можливість отримати транш у $2,2 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від України у зустрічах беруть участь представники Мінфіну, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Зазначається, що метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Зустрічі відбуваються у польській Варшаві, а також в онлайн форматі.

"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько $2,2 млрд", – зазначив під час відкриття місії Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Що таке програма EFF

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".