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Новини
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Фірма "слуги народу" Шалімова отримала 420 мільйонів на будівництво нової школи на околиці Києва

Ігор Шалімов

Борщагівська сільрада Бучанського району Київської області 22 травня за результатами тендеру замовила ПрАТ "Агробудмеханізація" будівництво школи зі стадіоном за 421,61 млн грн.

Компанія була єдиним учасником торгів і майже не знижувала ціну, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі (421,74 млн грн), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2026 року по вулиці Зоряній у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району зведуть загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів зі спортивною спорудою та укриттям.

Школа розрахована на 720 учнів з актовим залом на 360 місць, обіднім залом на 240 місць та стадіоном із трибунами на 300 осіб. Проєкт будівлі розробило ТОВ "А2 Проект", співвласником якого раніше був Олександр Астахов, депутат Фастівської райради на Київщині від партії "Слуга народу".

На 2024 рік передбачено фінансування робіт у розмірі 120,3 млн грн. Договірна ціна є твердою.

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Бориспільською фірмою "Агробудмеханізація" володіють директор Володимир Шалімов та його син Ігор Шалімов. Останній зараз є депутатом Бориспільської міськради від партії "Слуга народу". А раніше вони разом із батьком були її депутатами від партії "Наш край", навколо якої об’єдналися колишні "регіонали".

На місцевих виборах 2015 року список цієї партії у Борисполі очолював тодішній мер Анатолій Федорчук. Він був міським головою Борисполя з 2006 року, а з Партії регіонів вийшов незадовго до втечі Віктора Януковича 20 лютого 2014 року. Федорчук обіймав посаду мера Борисполя до своєї смерті в 2020 році.

Усього з 2016 року фірма отримала підрядів на 818,08 млн грн, з яких цей – найбільший.

Як повідомлялося, Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області 12 квітня оголосила два тендери на будівництво школи зі стадіоном та дитячого садка з укриттями загальною очікуваною вартістю 705,45 млн грн.

Автор: 

Київ (4679) будівництво (2224) тендер (2158) школа (246) Prozorro (1744) закупівлі (2606)


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Топ коментарі
+12
Мммм да .........
До речі, а як там у Ізраілю, нову школу на околице Тель Авіва хтось будувати під час війни збірається за бюджетні гроши?
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27.05.2024 14:09
+11
Чергова потужна мотивація мобілізуватися.👍
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27.05.2024 14:11
+10
ЗЕублдки!!! спеціально на околиці? Спеціально символічна Буча? Шаб удобнєє було знищити кацапам? ПАВТАРІТЬ БУЧУ й засипати розкраденонаграбоване?
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27.05.2024 14:07
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Я теж безкорисливо люблю гроші!
)
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27.05.2024 14:07 Відповісти
НА ЧАСІ, замість зброї та фортифікацій
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27.05.2024 14:16 Відповісти
гроші на цю школу можуть врятувати життя батька дитини, яка буде в ній вчитись

ЗЄльоні курви !

.
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27.05.2024 14:18 Відповісти
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27.05.2024 15:32 Відповісти
ЗЕублдки!!! спеціально на околиці? Спеціально символічна Буча? Шаб удобнєє було знищити кацапам? ПАВТАРІТЬ БУЧУ й засипати розкраденонаграбоване?
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27.05.2024 14:07 Відповісти
Нашо ти це пишеш як не маєш тями?
Причому тут Буча до Бучанського району? Ти хоч приблизно уявляєш де є Буча, а де є Софіївська-Борщагівка?
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27.05.2024 14:13 Відповісти
а кацапам разніци немає
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27.05.2024 14:19 Відповісти
рудня зараз бʼє по цих, саме цих обʼєктах- наймирніших цілях... А Бучанський район чи Буча ... Прошу вибачення у жителів Київського передмістя... Не знала різниці так, але асоціації напрошуються. Чи може нехай будують , бо Бучанський район то не Буча?
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27.05.2024 14:23 Відповісти
Честно кажучи мені вже похєр, хай роблять шо хочуть. ХУЖЄНЄБУДЄТ, але це не точно.
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27.05.2024 14:34 Відповісти
а поржать перед смертю ? 😕
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27.05.2024 15:27 Відповісти
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27.05.2024 15:33 Відповісти
ЯКА ГИДОТА!!!
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27.05.2024 15:48 Відповісти
Путін прагне знелюднення України | Віталій Портніков
https://www.youtube.com/watch?v=9D-38ADuaas
...а Єрмак допомагає слугами свого Буратіно
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27.05.2024 14:28 Відповісти
Та тут ще спірне питання, хто більше прагне знелюднення України уйло чи зейло
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27.05.2024 14:37 Відповісти
"ані сковани адной цепью... связанниє адной целью"- НаутілусПомпіліус
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27.05.2024 14:54 Відповісти
Це все не ПРосто фірми СН-це платники данини отого ЧИЯ ЗЕ-мля? БУРАТІНКИ КАРАБАСА БАРАБАСА! ПапаКарло поки під кришею СБУ, вистругав Буратінку - й віддав в оренду кукловоду Єрмаку ...
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27.05.2024 14:17 Відповісти
Мудрий нарід сам собі обрав ярмо!
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27.05.2024 14:36 Відповісти
а серед наріду були й Берези й Сосни , й багато абинепорошенківців , бо так в політику хотілося...
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27.05.2024 14:55 Відповісти
Мммм да .........
До речі, а як там у Ізраілю, нову школу на околице Тель Авіва хтось будувати під час війни збірається за бюджетні гроши?
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27.05.2024 14:09 Відповісти
платить не бюджерт, а сільрада - питання тільки звідки у сільради такі гроші
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27.05.2024 16:23 Відповісти
А це не бюджет сільради? І цікавить розмір вікату голові від слуги.
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27.05.2024 16:26 Відповісти
Це як так?? Якщо один учасник - то торги тоді визнаються такими, що не відбулись. І повинні нові оголошувати. Якщо знову буде один учасник - то тоді оголошується переможцем, але за іншою статтею закону про закупівлі..
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27.05.2024 14:09 Відповісти
Чергова потужна мотивація мобілізуватися.👍
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27.05.2024 14:11 Відповісти
Ось саме так - мобілізуйтеся і швидше. А то ви зі своїми кислими обличчями відповідальним товаришам заважаєте будувати школи і нести просвіту в маси
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27.05.2024 14:23 Відповісти
А як там нова дорога Вовчанськ - Харків?
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27.05.2024 14:17 Відповісти
I паралельно

Як зазначається, воїнам ЗСУ на Харківщині потрібна наша допомога, зокрема у FPV дронах "Дикі Шершні".

Сьогодні "Дикі Шершні" відправляють на цю ділянку фронту 30 дронів і хочуть до кінця тижня виготовити та відправити ще 100 "Диких Шершнів". Але нам потрібна ваша допомога - щоб на ці рами стала електроніка закиньте будь ласка 100 - 200 гривень, або будь яку іншу суму.

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27.05.2024 14:21 Відповісти
Не знаю як син, а Володимир Шалімов добрий господарник. Думаю це правильне рішення віддати підряд "Агробудмеханізації".
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27.05.2024 14:49 Відповісти
Хіба не занадто жирно більше 10млн дол на маленьку школу на 3 сотні учнів? Зелені мародери цілий порт на Одещині, величезний готель у Львові за 5млн дол прихватизували рік тому.
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27.05.2024 14:52 Відповісти
Да, это считайте $1300 в год потерянного дохода на каждого ученика, не считая амортизации здания, стоимости земли, содержание школы, зарплат учителей и тд.
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27.05.2024 22:34 Відповісти
Ось тіки будувати вже нема коли - тіки перевести в готівку та у розвідники будьоного, або у дипломати і за кордон.
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27.05.2024 14:53 Відповісти
Там зверху в Цензорі об'ява, що збирають гроші на пікап на фронт. А тут будівництво затіяли. Незрозуміло.
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27.05.2024 15:09 Відповісти
Я тут читаю ваші коментарі та мені дуже чудно з вас. Я впевнений ,що більшість з вас тут писаків в 19 році вибирали цю владу. Всі ви ходили та тішилися цією владою. Ви продали державу. Ви привели війну в Україну.
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27.05.2024 15:24 Відповісти
я бачила вазбуждьонниє очі в Україні на очікуванні Голобородька на прикінці 2018- це був жах ( "неначе люди подуріли"- окрім цього нічого не йшло в голову) )
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27.05.2024 15:51 Відповісти
Їх тут дуже мало,якраз Ви не вгадали
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27.05.2024 17:29 Відповісти
Це замість бліндажів на Харківщині?
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27.05.2024 16:49 Відповісти
В країні війна, бюджет пустий а вони все будують не можуть зупинитися Це мабуть вже діагнос "хронічне крадівництво"
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27.05.2024 17:27 Відповісти
Школа,річ потрібна,але чи аж настільки????
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27.05.2024 17:30 Відповісти
Київська міська прокуратура встановила, що на початку 2022 р. фізична особа ініціювала штучний спір до Національної академії наук України про визнання права власності на готельний комплекс "Феофанія", який вона начебто викупила у держави ще в 1995 році.

За її даними, фізична особа достеменно знала, що готельний комплекс є державною власністю, оскільки є засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало вказаний комплекс у держави та було учасником низки судових процесів, у тому числі за позовом прокурора.

В ході розгляду цих справ судами підтверджено право власності держави в особі Національної академії наук України на вказане нерухоме майно.

Міська прокуратура вступила у розгляд справи, яка ініційована фізичною особою задля заволодіння державним майно За повідомленням прокуратури, Голосіївський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову фізичної особи.

"Таким чином попереджено незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу "Феофанія" площею майже 7 тис. кв.м та вартістю 454 млн грн.", - йдеться в повідомленні.
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27.05.2024 17:46 Відповісти
Все хотел спросить, что в Украине нет презумпции виновности в плане налогов? То бишь если чувак тратит миллионы при зарплате в 5000 , это налоговой, прокуратуре неинтересно?
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27.05.2024 22:31 Відповісти

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