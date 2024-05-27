Фірма "слуги народу" Шалімова отримала 420 мільйонів на будівництво нової школи на околиці Києва
Борщагівська сільрада Бучанського району Київської області 22 травня за результатами тендеру замовила ПрАТ "Агробудмеханізація" будівництво школи зі стадіоном за 421,61 млн грн.
Компанія була єдиним учасником торгів і майже не знижувала ціну, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі (421,74 млн грн), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
За умовами угоди, до кінця 2026 року по вулиці Зоряній у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району зведуть загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів зі спортивною спорудою та укриттям.
Школа розрахована на 720 учнів з актовим залом на 360 місць, обіднім залом на 240 місць та стадіоном із трибунами на 300 осіб. Проєкт будівлі розробило ТОВ "А2 Проект", співвласником якого раніше був Олександр Астахов, депутат Фастівської райради на Київщині від партії "Слуга народу".
На 2024 рік передбачено фінансування робіт у розмірі 120,3 млн грн. Договірна ціна є твердою.
Бориспільською фірмою "Агробудмеханізація" володіють директор Володимир Шалімов та його син Ігор Шалімов. Останній зараз є депутатом Бориспільської міськради від партії "Слуга народу". А раніше вони разом із батьком були її депутатами від партії "Наш край", навколо якої об’єдналися колишні "регіонали".
На місцевих виборах 2015 року список цієї партії у Борисполі очолював тодішній мер Анатолій Федорчук. Він був міським головою Борисполя з 2006 року, а з Партії регіонів вийшов незадовго до втечі Віктора Януковича 20 лютого 2014 року. Федорчук обіймав посаду мера Борисполя до своєї смерті в 2020 році.
Усього з 2016 року фірма отримала підрядів на 818,08 млн грн, з яких цей – найбільший.
Як повідомлялося, Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області 12 квітня оголосила два тендери на будівництво школи зі стадіоном та дитячого садка з укриттями загальною очікуваною вартістю 705,45 млн грн.
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ЗЄльоні курви !
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Причому тут Буча до Бучанського району? Ти хоч приблизно уявляєш де є Буча, а де є Софіївська-Борщагівка?
https://www.youtube.com/watch?v=9D-38ADuaas
...а Єрмак допомагає слугами свого Буратіно
До речі, а як там у Ізраілю, нову школу на околице Тель Авіва хтось будувати під час війни збірається за бюджетні гроши?
Як зазначається, воїнам ЗСУ на Харківщині потрібна наша допомога, зокрема у FPV дронах "Дикі Шершні".
Сьогодні "Дикі Шершні" відправляють на цю ділянку фронту 30 дронів і хочуть до кінця тижня виготовити та відправити ще 100 "Диких Шершнів". Але нам потрібна ваша допомога - щоб на ці рами стала електроніка закиньте будь ласка 100 - 200 гривень, або будь яку іншу суму.
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За її даними, фізична особа достеменно знала, що готельний комплекс є державною власністю, оскільки є засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало вказаний комплекс у держави та було учасником низки судових процесів, у тому числі за позовом прокурора.
В ході розгляду цих справ судами підтверджено право власності держави в особі Національної академії наук України на вказане нерухоме майно.
Міська прокуратура вступила у розгляд справи, яка ініційована фізичною особою задля заволодіння державним майно За повідомленням прокуратури, Голосіївський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову фізичної особи.
"Таким чином попереджено незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу "Феофанія" площею майже 7 тис. кв.м та вартістю 454 млн грн.", - йдеться в повідомленні.