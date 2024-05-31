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Новини
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В уряді розглядають два сценарії програми кешбеку, вони потребуватимуть до 3 мільярдів, – ЗМІ

минэкономики

Міністерство економіки опрацьовує два сценарії запровадження програми національного кешбеку, яку ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський.

Як пише Forbes, національний кешбек має стати частиною великої урядової кампанії "Купуй українське".

Учасники програми отримуватимуть 10% кешбеку від вартості товару. Увесь процес відбуватиметься у безготівковій формі, для отримання кешбеку необхідно буде відкрити спеціальну карту у "Дії" чи в банку.

На сьогодні існують два сценарії, які українські товари увійдуть до програми: або тільки нехарчові товари, або і харчові продукті, і нехарчовий ритейл.

За прогнозами Міністерства економіки, перший варіант потребуватиме 1-2 млрд грн бюджетних коштів, другий – 2-3 млрд. Це значно менше, ніж планувалось раніше.

Наприкінці березня дотичні до програми посадовці казали про потребу у 20 млрд грн на рік.

Читайте також: Програму кешбеку на українські товари можуть запустити у липні-серпні, – Мінекономіки

Програма кешбеку на українські товари

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші

Автор: 

бізнес (1168) Мінекономрозвитку (1997)


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Що за маячня, краще направте ці кошти на закупівлю безпілотників.
Чи нема чим більш зайнятися уряду? Чи вже схематоз намалювали?
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31.05.2024 12:40 Відповісти
Щось мені це нагадує історію з ковідною тисячкою від зеШмарклі.....
В нас люди скидаються на все від касок до протезів, в енергетиці ****..ць, економіка практично лягла, а ці диграданти далі свої схемки торкають дурачкам....
П.С - невже ми чи наші предки так сильно грішили, що нам в 2019 дісталось оце?
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31.05.2024 13:11 Відповісти
Найкращий кешбек для української економіки: зробити реформу митниці аби контрабас не потрапляв в Україну і максимальна дерегуляція ринку аби гетьманцеви та інші виродки при посадах більше не знищували українські бізнеси.
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31.05.2024 14:01 Відповісти
Вся за хня зроблена лише для того, щоб недобиті громадяни зареєструвались в дії.
Бо фсб вимагає актуальних списків, гроші плочені.
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31.05.2024 14:53 Відповісти
У нас дірка в бюджеті, яка поступово переростає у прірву, а мінекономіки 3 млрд. хоче освоїти. Ви у західних спонсорів запитали, чи вони дають гроші своїх платників податків на таке?
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31.05.2024 16:05 Відповісти

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