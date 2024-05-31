В уряді розглядають два сценарії програми кешбеку, вони потребуватимуть до 3 мільярдів, – ЗМІ

Міністерство економіки опрацьовує два сценарії запровадження програми національного кешбеку, яку ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський.

Як пише Forbes, національний кешбек має стати частиною великої урядової кампанії "Купуй українське".

Учасники програми отримуватимуть 10% кешбеку від вартості товару. Увесь процес відбуватиметься у безготівковій формі, для отримання кешбеку необхідно буде відкрити спеціальну карту у "Дії" чи в банку.

На сьогодні існують два сценарії, які українські товари увійдуть до програми: або тільки нехарчові товари, або і харчові продукті, і нехарчовий ритейл.

За прогнозами Міністерства економіки, перший варіант потребуватиме 1-2 млрд грн бюджетних коштів, другий – 2-3 млрд. Це значно менше, ніж планувалось раніше.

Наприкінці березня дотичні до програми посадовці казали про потребу у 20 млрд грн на рік.

Читайте також: Програму кешбеку на українські товари можуть запустити у липні-серпні, – Мінекономіки

Програма кешбеку на українські товари

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші