Фонд держмайна не зміг знайти покупця на перший конфіскований у росіян завод

Фонд державного майна визнав таким, що не відбувся, аукціон з приватизації 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" через відсутність учасників.

Стартова ціна активу на приватизаційному аукціоні становила 203,75 млн грн, після невдалих торгів її зменшили вдвічі – до 101,87 млн грн, а повторний аукціон призначили на 10 червня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

ПрАТ "ПентоПак" – один із найбільших в Україні виробників упаковки для м'ясних і ковбасних виробів. Підприємство виробляє багатошарову синтетичну термоусадкову оболонку. Продукція "ПентоПак" використовується українськими компаніями "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо, а також у більш ніж тридцяти країнах світу.

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Як повідомлялося, "ПентоПак" – це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом, розповідав голова ФДМУ Віталій Коваль. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

За рішенням суду завод конфіскували у його попереднього власника – російсько-грецького бізнесмена та власника морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Івана Саввіді.

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до російської федерації. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.