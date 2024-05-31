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Новини
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Фонд держмайна не зміг знайти покупця на перший конфіскований у росіян завод

пентопак

Фонд державного майна визнав таким, що не відбувся, аукціон з приватизації 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" через відсутність учасників.

Стартова ціна активу на приватизаційному аукціоні становила 203,75 млн грн, після невдалих торгів її зменшили вдвічі – до 101,87 млн грн, а повторний аукціон призначили на 10 червня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

ПрАТ "ПентоПак" – один із найбільших в Україні виробників упаковки для м'ясних і ковбасних виробів. Підприємство виробляє багатошарову синтетичну термоусадкову оболонку. Продукція "ПентоПак" використовується українськими компаніями "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо, а також у більш ніж тридцяти країнах світу.

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Як повідомлялося, "ПентоПак" – це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом, розповідав голова ФДМУ Віталій Коваль. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

За рішенням суду завод конфіскували у його попереднього власника – російсько-грецького бізнесмена та власника морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Івана Саввіді. 

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до російської федерації. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.

Автор: 

конфіскація (334) приватизація (1347) Prozorro (1746) ФДМУ (1364)


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Просто йде гра на пониження ціни! Адже «наші бізнесмени» звикли все отримувати за безцінь!
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31.05.2024 15:07 Відповісти
это просто шоу,за продажу хозяин яйца открутит зепродавцам-верным шестеркам
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31.05.2024 15:28 Відповісти
Та фонд держмайна за всю історію свого існування так робив. Там всіх бувших голов й заступників можна саджати з конфіскацією майна. Ну і теперішніх теж.
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31.05.2024 15:33 Відповісти
Коли ціну опустять до 100 000 гривень тоді його і куплять потрібні люди
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31.05.2024 15:32 Відповісти
Да отдайте Арахамчику сразу. Что шоу устраивать
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31.05.2024 15:37 Відповісти
Просто його можуть розйухарить коли він опиниться у іншого власника тому й очкують покупати.
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31.05.2024 18:05 Відповісти

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