Санкції працюють: Директор "КАМАЗу" поскаржився на подорожчання електроніки для авто у 4 рази

Вартість автомобільної електроніки російського виробництва для місцевих автовиробників підскочила у чотири рази з 2021 року.

Про це розповів гендиректор російського підсанкційного виробника вантажівок "КАМАЗ" Сергій Когогін під час парламентських слухань з питання автовиробництва, передає Інтерфакс.

"Приклад автоелектроніки – це дуже гарний приклад з погляду планових дій. Але для нас, автовиробників, сьогодні – це больова точка. Ось ці два "товариші" зліва сидять – вони розповідають усьому світу про те, як у нас добре стало з автокомпонентами. А якщо порівняти ціни, за якими вони нам постачали продукцію в 2021 році і сьогодні, то різниця в 4 рази", – заявив Когогін.

Таким чином він прокоментував виступ гендиректора російської компанії "НВП Ітелма", яка намагається запустити виробництво антиблокувальних систем (ABS) та систем електронної курсової стійкості (ESC) на своєму заводі в Костромі.

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Як повідомлялося, китайські вантажівки обійшли "КамАЗ" за популярністю у сегменті лізингу вантажних авто в Росії, оскільки вони дешевші та комфортніші, ніж російські.