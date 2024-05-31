ЄС готує мита на російський імпорт на 42 мільярди євро. Гроші можуть спрямувати Україні

Європейський Союз розглядає можливість стягнення мит на російський імпорт, який не потрапив під дію санкцій, на суму до 42 млрд євро.

Про це пише Financial Times.

Міністри торгівлі ЄС звернулися до Європейської Комісії з проханням розробити план встановлення мит на товари, на які не накладені санкції. Це, зокрема, продукти харчування, ядерне паливо та ліки.

Пропозицію обмежити доходи Росії та направити мита на допомогу Україні внесла Швеція.

Хоча більшість торгівлі Євросоюзу з Росією було припинено через розв'язану Росією війну проти Україні, деякий імпорт досі дозволений або через відсутність альтернатив для поставок, або через побоювання спричинити збої на світовому ринку.

"Швеція ініціювала дискусію щодо ширшого використання мит на імпорт із Росії. З боку Європейської Комісії ми будемо оцінювати це та надавати країнам-членам варіанти для просування вперед", – заявив комісар ЄС із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Він додав, що мита на зернові, олійні культури та похідні гарантують, що "Росія не зможе дестабілізувати ринок ЄС шляхом перенаправлення експорту зерна".

Мита на товари з Росії

Напередодні повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка запроваджує заборонні мита на зернову продукцію, імпортовану з Росії та Білорусі.

Постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти переробки з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

Заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

Окрім того, Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі ще в березні.