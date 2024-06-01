G7 планує тиснути на банки, які допомагають Росії обходити санкції, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" та Європейський Союз розглядають варіанти посилення тиску на банки, які допомагають Росії обходити санкції. Це стане однією з тем майбутнього саміту G7 у середині червня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що деякі країни з "Групи семи" вивчають заходи, спрямовані проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС – систему передання фінансових повідомлень центробанку Росії, подібну до SWIFT, – для обходу торговельних обмежень.

Зараз систему СПФС, за даними співрозмовника Bloomberg, використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах – зокрема Білорусі, Вірменії, Казахстані, Китаї та Таджикистані. Її використання у 2023 році було втричі більшим, ніж у 2022-му.

Санкції проти цієї системи запропонувала Європейська комісія. Вона хоче узгодити їх до саміту G7, але кілька країн ЄС виступили проти повної заборони СПФС через побоювання, що такий крок може зашкодити відносинам із третіми країнами.

Читайте також: "Велика сімка" припинила обговорювати конфіскацію заморожених активів Росії, – FT

Альтернативні пропозиції, які мають вдарити по здатності Росії обходити санкції, передбачають санкції проти конкретних банків, які допомагають Москві, а також посилення вимог до компаній щодо перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюгів поставок.

Обговорення, пише Bloomberg, триватимуть до саміту G7 в Італії, де лідери мають намір узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій, накладених на Росію за її війну проти України.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн "Великої сімки" підтримали можливість надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів.