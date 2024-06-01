"Укрзалізниця" попередила про зміни у пересадках для пасажирів поїздів до Варшави та Любліна

З 23 червня по 31 серпня на залізничних маршрутах до Варшави та Любліна тимчасово зміниться порядок пересадки. Це пов’язано з ремонтними роботами з польської сторони.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзди №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ. Це пов’язано з проведенням ремонт на станції Хелм у Польщі.

Пасажири цих поїздів проходитимуть прикордонно-митний контроль як і зазвичай: у поїзді "Укрзалізниці". Водночас пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції "Дорохуськ" наступним чином:

Поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді проходитиме о 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Поїзд №120/94 Дорохуськ – Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пересадка на станції Дорохуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту.

Зазначається, що польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший.

Поїзди, які курсують до Хелма, змін у розкладі руху не зазнають, так само як і прямий поїзд №67/68 Київ – Варшава – Київ.