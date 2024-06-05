Мінфін США заявив про прогрес в обговоренні кредиту для України на $50 мільярдів під заставу активів РФ

Сполучені Штати та інші країни "Великої сімки" (G7) досягли прогресу у пошуку способів передати Україні більше коштів, використавши прибутки від використання заморожених російських активів.

Про це заявив помічник секретаря з міжнародних фінансів Мінфіну США Брент Нейман, передає Reuters.

Він зауважив, що нещодавнє рішення ЄС використати доходи від використання активів РФ потенційно може забезпечити мільярди доларів на рік для допомоги Україні. Проте США та їхні партнери за G7 обговорюють варіанти, як надати Україні більше коштів і у ближчий час.

"Однією з можливостей може бути надання значної суми авансом, щоб допомогти Україні в короткостроковій перспективі, і пов’язати погашення цієї позики з потоком майбутніх надприбутків", – сказав посадовець Мінфіну США.

За його словами, це забезпечило б негайний фіскальний стимул для України та дало б сигнал Володимиру Путіну про те, що він "не може просто пережити Україну та її партнерів".

США наполегливо пропонують своїм партнерам по G7 – Великій Британії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії та Японії – виділити Україні кредит на $50 млрд у короткостроковій перспективі, забезпечений доходами від заморожених активів РФ. Така позика могла б стати найкращим варіантом, враховуючи, що країни "Великої сімки" досі не досягли згоди щодо конфіскації російських активів.

Нейман зазначив, що на цьому шляху все ще залишаються невирішені технічні питання, також країни G7 розглядають й інші варіанти.

Своєю чергою міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що прибуток від використання заморожених активів РФ становитиме близько $3-5 мільярдів на рік. За її словами, пропозиція США щодо їх використання вже отримала значну підтримку.

"Тож ми сподіваємося, що це можна буде перетворити на те, що буде представлено лідерам на… майбутній зустрічі G7", – сказала вона.

Білий дім напередодні заяивив, що будь-яке рішення для використання близько $300 мільярдів заморожених російських активів має бути ухвалене разом із союзниками та іншими країнами.

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі повідомив журналістам, що президент Джо Байден, ймовірно, обговорить це питання під час свого візиту до Франції цього тижня та саміту з лідерами G7 в Італії наступного тижня, але відмовився сказати, чи передбачається досягнення якоїсь угоди.

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Як повідомлялося, раніше Франція та Німеччина погодились розглянути пропозицію США щодо використання заморожених російських активів, що підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 мільярдів на зустрічі лідерів країн "Великої сімки" 13-15 червня. Цю пропозицію активно підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина раніше ставилася до неї скептично.

Водночас Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.