За час воєнного стану від продажу ОВДП залучено понад 1 трильйон гривень
За п'ять місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 196 млрд грн в еквіваленті: 139,06 млрд грн, $763,6 млн та 670,8 млн євро.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
Водночас на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 70,14 млрд грн, $810,9 млн та 841,2 млн євро.
Протягом січня-травня 2024 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 59,73 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, хоча в травні – обсяги виплат перевищували запозичення на 15,19 млрд грн в еквіваленті.
Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-травень становить 127% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.
Загалом із початку повномасштабної війни до 31 травня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено понад 1,01 трлн грн в еквіваленті: 693,24 млрд грн, $6,38 млрд та 2,38 млрд євро.
За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 499,51 млрд грн, $6,95 млрд та 2,09 млрд євро.
Причини активізації внутрішнього боргового ринку
Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та НБУ.
Зокрема, Національний банк дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік.
Крім того, НБУ дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.
Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні.
У травні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 17,5% річних, в євро – 3,25% річних. Розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, в травні не проводилося.
Хто тримає цінні папери
Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками – первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 червня 2024 року він становив:
- 64,03 млрд грн, або 33,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня – 57,25 млрд грн, або 27,9%);
- $1,46 млрд, або 63,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 травня – $1,42 млрд, або 61%);
- 94,9 млн євро, або 19,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 травня – 117,8 млн євро, або 18,2%).
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 3 червня 2024 року становив 127,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 57,9 млрд грн в еквіваленті на 1 червня 2023 року – зростання майже у 2,2 раза.
Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 3 червня 2024 року становив 13,43 млрд грн, $24,3 млн та 0,1 млн євро, за рік він зріс (порівняно з 1 червня 2023 року) в 1,5 раза.
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