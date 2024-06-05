За час воєнного стану від продажу ОВДП залучено понад 1 трильйон гривень

За п'ять місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 196 млрд грн в еквіваленті: 139,06 млрд грн, $763,6 млн та 670,8 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 70,14 млрд грн, $810,9 млн та 841,2 млн євро.

Протягом січня-травня 2024 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 59,73 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, хоча в травні – обсяги виплат перевищували запозичення на 15,19 млрд грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-травень становить 127% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабної війни до 31 травня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено понад 1,01 трлн грн в еквіваленті: 693,24 млрд грн, $6,38 млрд та 2,38 млрд євро.

За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 499,51 млрд грн, $6,95 млрд та 2,09 млрд євро.

Причини активізації внутрішнього боргового ринку

Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та НБУ.

Зокрема, Національний банк дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік.

Крім того, НБУ дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні.

У травні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 17,5% річних, в євро – 3,25% річних. Розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, в травні не проводилося.

Хто тримає цінні папери

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 червня 2024 року він становив:

64,03 млрд грн, або 33,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня – 57,25 млрд грн, або 27,9%);

$1,46 млрд, або 63,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 травня – $1,42 млрд, або 61%);

94,9 млн євро, або 19,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 травня – 117,8 млн євро, або 18,2%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 3 червня 2024 року становив 127,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 57,9 млрд грн в еквіваленті на 1 червня 2023 року – зростання майже у 2,2 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 3 червня 2024 року становив 13,43 млрд грн, $24,3 млн та 0,1 млн євро, за рік він зріс (порівняно з 1 червня 2023 року) в 1,5 раза.