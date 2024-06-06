Євросоюз за минулий рік заробив на відмовах у видачі віз 130 мільйонів євро

Країни Європейського Союзу минулого року заробили 130 млн євро на відмовах у видачі віз.

Про це йдеться в аналізі EUobserver, передає Європейська правда.

Так, вартість відмов у видачі шенгенських віз у 2023 році склала 130 млн євро порівняно зі 105 млн євро у 2022 році.

Ця сума, ймовірно, збільшиться у 2024 році, оскільки 11 червня, згідно з нещодавнім рішенням Європейської Комісії, візовий збір для подорожей до ЄС зросте з 80 до 90 євро для дорослих.

Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи; воно набуде чинності з 11 червня 2024 року. Вартість шенгенської візи для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро, а для дітей віком від 6 до 12 років – із 40 до 45 євро.

Велика Британія також зібрала 44 млн фунтів стерлінгів (50 млн євро) у вигляді відмов у видачі віз.

Внески не підлягають поверненню, незалежно від результату розгляду візової заявки.

Кому найчастіше відмовляють у візах

На країни Африки та Азії припадає 90% витрат, пов'язаних із відмовами у видачі шенгенських віз.

Відсоток відмов у видачі короткострокових гостьових віз до Європи та Великої Британії вищий для країн із низьким та середнім рівнем доходу. Африканські країни, зокрема, страждають від цього непропорційно сильно: у Гані, Сенегалі та Нігерії рівень відмов сягає 40-50%.

Згідно з даними, найбільша кількість візових заявок до ЄС надходить з Марокко та Алжиру.

Зі свого боку, за оцінками ЄС, близько половини всіх нелегальних мігрантів у 27 країнах-членах є наслідком прострочених віз.

За останній рік ЄС почав використовувати візові обмеження як політичний інструмент, використовуючи статтю 25а свого візового кодексу 2019 року – положення, яке дозволяє йому застосовувати візові обмеження для країн із низьким рівнем повернення мігрантів.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік росіяни зверталися за шенгенською візою понад 520 тис. разів, і з відмовою зіткнувся кожен п’ятий (19,7%, або близько 54 тис. осіб).