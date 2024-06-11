Банк Ради Європи виділив 100 мільйонів євро на компенсації за знищене росіянами в Україні житло

Україна підписала угоду про залучення позики від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) на загальну суму 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Відповідну угоду 11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти спрямують на підтримку механізму прямої допомоги у межах послуги "єВідновлення", завдяки якому учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

"Повномасштабна війна Росії завдала житловому сектору України збитків на понад $50 млрд. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя", – прокоментував підписання угоди Сергій Марченко.

"Я радий підписати першу кредитну угоду між БРРЄ та Україною. Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію", – заявив керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

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Нагадаємо, що у червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи.

Як повідомлялося, державною програмою "єВідновлення" за рік її роботи скористалися понад 57 тисяч українців, вони отримали понад 11 мільярдів гривень на ремонти пошкодженого житла і придбання нового. Зокрема, на придбання нерухомості 2800 родин отримали 5,6 млрд грн.